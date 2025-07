Nuit de violences à Béziers : «Sans consommateurs, les trafiquants de drogue n’existeraient pas», réagit Emmanuelle Ménard

Après une nuit de violences durant laquelle une cinquantaine d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre et aux pompiers à Béziers (Hérault), Emmanuelle Ménard, conseillère municipale de la ville et ancienne députée du département, réagit auprès de CNEWS.

Que s’est-il passé cette nuit à Béziers, quel état des lieux dressez-vous ?

Les violences ont commencé entre minuit et une heure du matin. On a eu quelque dizaines d’individus encagoulés qui ont tendu un guet-apens à la police nationale. Un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) est arrivé et a été copieusement arrosé de tirs de mortiers. Ils se sont repliés pour aller chercher du renfort.

Ils sont revenus avec les pompiers parce qu’entre-temps, un tir de mortier a atterri dans un appartement par une fenêtre ouverte et qui a atterri sur un canapé donc l’appartement a pris feu. Ils sont revenus avec les pompiers, la police municipale et la police nationale. (…) Dans ces situations, ils attaquent, ils se replient, ils attaquent, ils se replient. (…) Ça s’est terminé vers 4 h du matin.

Quel est votre diagnostic sur les causes immédiates de ces violences ?

Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on fait beaucoup de présence et de lutte contre les stupéfiants, on a arrêté plusieurs dealers, on a saisi beaucoup de marchandise. On était même étonnés qu’ils ne réagissent pas plus tôt. Au bout d’un certain temps, ils ripostent, je pense, pour essayer de nous impressionner. Ce soir on aura tous les effectifs qu’il faut pour sécuriser le quartier de la Devèze, si besoin. Je suis présentement dans la rue en question, c’est le calme plat. Quand il se passe ce genre d’événement la nuit, le matin, ils (les narcotrafiquants) dorment.

Quel rôle la municipalité peut-elle jouer ? Quelles actions comptez-vous mettre en place pour assurer la sécurité des pompiers, policiers et habitants lors d’interventions nocturnes ?

On continue de lutter contre les trafics de stupéfiants. C’est d’abord contre les trafiquants qu’il faut lutter mais ils n’existeraient pas s’il n’y avait pas de consommateurs. C’est un travail global qu’il faut faire à la fois sur les trafiquants, ensuite sur les consommateurs. En France, le trafic de stupéfiants augmente de façon incroyable, pas seulement à Béziers. Il faut également poursuivre les efforts contre les consommateurs, tout en rétablissant le lien de confiance.

Nous on est sur place, on sait très bien que tous les habitants d’un quartier ne sont pas des dealers et des consommateurs. Dans certains quartiers, malheureusement, la population qui ne rêve que d’être tranquille fait les frais de ces petits ou plus gros voyous. À partir de cet automne, à la mairie de Béziers, on aura une équipe spécialement dédiée à la lutte contre les stupéfiants. On fait l’effort d’embaucher six policiers municipaux supplémentaires qui y seront attachés. Notre but, c’est de sécuriser les quartiers pour que les gens puissent vivre tranquillement.

La police nationale va prendre le relais de la police municipale. J'ai discuté avec le commissaire qui m’a dit qu’il avait demandé s’il y avait possibilité d’avoir une compagnie de Compagnies républicaines de sécurité (CRS). Pour l’instant, on ne sait pas, on va voir, c’est une question de moyens. Les moyens sur la police nationale dépendent de l'Etat. Est-ce qu’on aura les renforts d’une compagnie de CRS ? Si oui c’est très bien ; en général ça les calme très vite. Sinon on fera avec les moyens qu’on a : on va rappeler des hommes de chez nous ou des gens de la police nationale pour augmenter les effectifs et assurer la sécurité du quartier.

Ces événements à Béziers s'inscrivent dans un climat national de tensions urbaines récurrentes. Selon vous, la France fait-elle face à un problème structurel de violences urbaines, et que faudrait-il changer au niveau national pour y répondre efficacement ?

Oui et non. Les trafics de stupéfiants sont à l’origine de beaucoup de ces violences urbaines car on dérange les gens quand on les arrête et qu’on saisit leur marchandise ; que ce soit cannabis, cocaïne ou autre. Ce sont des gros réseaux structurés. Quand on les dérange, ils répondent et en général cela se traduit par des violences urbaines. Il faut qu’on ait des moyens supplémentaires quand ce genre de violences arrivent. Il faut davantage d’OPJ (officiers de police judiciaire) pour pouvoir mener des enquêtes et démanteler et déstructurer les réseaux de stupéfiants. Mais je reste persuadée qu’il faut aussi beaucoup travailler sur les consommateurs. Quand il ya a une augmentation du trafic c’est qu’il y a une augmentation du nombre de consommateurs, c’est aussi simple que ça et donc il faut travailler là-dessus.