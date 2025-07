Pluie-inondation : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» pour la journée de ce dimanche 20 juillet.

Deux tiers de la France sont sous l'eau. Alors qu'une perturbation s'étend du Poitou-Charente vers le Centre-Val de Loire, jusqu'en Île-de-France et Hauts-de-France, formant de fortes pluies et localement des orages, Météo-France a placé 11 départements de l'Hexagone en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée de ce dimanche 20 juillet.

Les départements concernés sont l'Ardèche, la Drôme, l'Île-et-Vilaine, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie et la Vendée.

@Météo-France

JUSQU'à 32°C au thermomètre

En Bretagne, le ciel va osciller entre éclaircies et passages nuageux, porteurs d'averses, susceptibles de prendre un caractère orageux. Plus à l'est, les éclaircies domineront dans l'ensemble, du Grand-Est au Pays basque. Entre ces deux zones, le ciel sera plutôt nuageux. L'après-midi, le soleil dominera sur le pourtour méditerranéen, tandis que des orages se formeront entre l'est du massif Central et le Grand-Est.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 14 °C à 16 °C degrés en Bretagne, entre 16 °C et 19°C en général, et de 19 °C à 23 °C près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront de 19 °C à 26 °C dans la moitié ouest du pays, et de 26 °C à 32 °C dans la moitié est.