Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La journée de ce lundi 21 juillet s'annonce chargée en perturbations orageuses, avec des pluies importantes.

Un début de semaine pluvieuse et à risque. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour la journée de ce lundi 21 juillet pour des risques de «pluie-inondation».

En plus des huit départements placés sous vigilance orange pluie-inondation, trois autres ont été inscrit à la vigilance jaune. Sont concernés l'Ardèche et la Drôme, comme la veille. Le département des Deux-Sèvres, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, est également considéré en vigilance jaune.

©Météo-France

Plus de 100 mm d'eau prévus localement

Dans leur bulletin, les prévisionnistes annoncent des pluies qui peuvent engendrer des risques jusqu'en début de matinée. «En soirée et nuit suivante, un front pluvieux-orageux concerne les Alpes et la basse vallée du Rhône, jusqu'à l'Est Languedoc. Ce front pourra apporter des cumuls de pluie marqués : 50 à 80 mm, localement 100 mm. Ces cumuls peuvent engendrer des problématiques de coulées de boue et/ou de ruissellements. Perturbation pluvio-orageuse qui nécessite une vigilance particulière en lien avec les forts cumuls de pluie attendus», alerte Météo-France.

La levée de la vigilance est prévue assez tôt dans la journée puisque à 9 heures, tout le territoire sera sans vigilance particulière. La vigilance pour les orages perdure, elle, pour le reste de la journée.