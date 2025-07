Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé huit départements du sud-est en vigilance orange pour pluie-inondation concernant la journée de ce lundi 21 juillet.

Des précipitations orageuses à surveiller dans la nuit de dimanche à lundi sur les Alpes et le sud-est du pays. Huit départements ont été placés en vigilance orange pour pluie-inondation par Météo-France à compter de 20h ce dimanche et ce jusqu’à 6h du matin ce lundi, au moins.

© Météo-France

Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse.

«Cet après-midi, l'instabilité se renforce de l'intérieur de l'Occitanie au centre-est et au nord-est. En particulier, une salve orageuse soutenue circule rapidement de la Champagne-Ardenne en direction de la Lorraine. A son passage, pluies soutenues, rafales de 100 km/h et plus, et grêle sont à craindre. Des cellules localement fortes se déclenchent également ailleurs dans l'après-midi et soirée, en particulier sur les régions en vigilance orange où le risque de précipitations intenses, de rafales et de grêle sous orages est le plus important», a anticipé Météo-France pour dimanche soir.

«En seconde partie de nuit, l'épisode pluvio-orageux se décale vers le sud-est, de l'Occitanie aux Alpes et à l'ouest de la PACA et s’intensifie temporairement autour de la basse vallée du Rhône puis sur les Alpes du sud», a précisé cette même source.

«Sur le sud-est, les orages de la nuit s'évacuent par les Alpes en début de matinée et le soleil revient généreusement pour la journée de la moyenne vallée du Rhône au pourtour méditerranéen (…) Mais dans l'après-midi, le régime d'averses gagne les deux tiers nord du pays jusqu'aux frontières de l'est. Les ondées s'espacent sur le nord-ouest mais deviennent à l'inverse localement orageuses sur le quart nord-est. Le risque orageux s'annonce toutefois nettement moins virulent que la veille», conclut Météo-France.