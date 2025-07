Rupture conventionnelle : ce que le gouvernement pourrait changer

Alors que des discussions avec les partenaires sociaux à propos d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage doivent avoir lieu en début de semaine, la ministre du travail et de l'emploi Astrid Panosyan-Bouvet a dit souhaiter limiter les «abus». Cela pourrait passer par une révision des «conditions d'indemnisation» de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi.

Les ruptures conventionnelles au cœur des débats. La ministre du travail et de l'emploi Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé des discussions, en présence des partenaires sociaux. Celles-ci doivent avoir lieu lundi et mardi. L'objectif : évoquer une potentielle nouvelle réforme de l'assurance chômage et les «abus» liés aux ruptures conventionnelles.

Dans les colonnes de Capital, le cabinet de la ministre a dénoncé les «licenciements déguisés» de la part des employeurs, ainsi que les «démissions déguisées en rupture conventionnelle» des salariés.

Le problème étant que l'aide octroyée lors d'une rupture de contrat de travail à l'amiable, l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), est accordée, alors que dans certains cas «la recherche d'emploi ne démarre pas dès la cessation de l'emploi précédent».

Vers une révision des conditions d'indemnisation ?

«Quelqu’un qui est en rupture conventionnelle, c’est son choix, contrairement au licenciement. Alors il faut aussi regarder les conditions d'indemnisation du dispositif à l’assurance chômage», a conclu Astrid Panosyan-Bouvet, auprès de nos confrères de TF1.

Le cabinet de la ministre du travail a ainsi souhaité que différents critères de l'ARE soient débattus : «Les délais de carence avant indemnisation, la durée de l’indemnisation ou encore le montant de l’indemnisation», a-t-il précisé.

Pour l'heure, seules des discussions ont lieu, et les propositions citées par le cabinet ne restent que «théoriques».