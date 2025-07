Violences urbaines à Nîmes : «Les criminels ne craignent plus grand-chose aujourd’hui et continuent leurs activités», déplore Yoann Gillet, député RN du Gard

Alors que Nîmes fait face à une flambée de violences, les différents services publics se sont réunis ce vendredi pour renforcer les moyens afin de lutter contre le narcotrafic. De nouvelles mesures ont été mises en place comme un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans et un renfort des équipes de police. Pour le député RN du Gard, Yoann Gillet, «les criminels ne craignent plus grand-chose aujourd’hui et continuent leurs activités».