Châlons-en-Champagne : trois personnes fixées sur leur sort ce lundi dans une affaire de traite d’êtres humains durant les vendanges 2023

Des travailleurs ukrainiens mis en danger. Le tribunal de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, doit rendre ce lundi 21 juillet sa décision à l’encontre de trois personnes poursuivies dans une affaire de traite d’êtres humains durant les vendanges de 2023.

Les trois personnes poursuivies étaient accusées d’avoir exploité et hébergé dans des conditions indignes une cinquantaine de travailleurs, majoritairement d’origine ukrainienne, lors de vendanges dans un vignoble champenois.

Lors de leur comparution devant le tribunal le 19 juin dernier, le parquet avait requis quatre ans de prison, dont deux ferme, contre la gérante d'une société de prestations viticoles, et trois ans, dont un ferme, contre les deux hommes accusés d'avoir recruté les vendangeurs.

Pour rappel, le 8 septembre 2023, la préfecture de la Marne avait pris un arrêté ordonnant la fermeture de cet hébergement collectif de travailleurs agricoles situé à Mourmelon-Le-Petit.

Un autre procès prévu en novembre

La préfecture s’était appuyée sur un rapport de l’Inspection du travail pour fermer ce lieu. Un «état de vétusté, de délabrement, d'insalubrité», une absence «de nettoyage et de désinfection», un état «répugnant des toilettes, sanitaires et lieux communs», ainsi que «l'accumulation de matières fécales dans les sanitaires», avaient été constatés. Par ailleurs, un risque électrique lié à des installations non conformes a été souligné par la préfecture.

Selon le parquet, «au moins une quarantaine de travailleurs ukrainiens étaient présents lors du contrôle de l'inspection du travail». «Toutefois, tous n'ont pu être identifiés et entendus, il est dès lors difficile de les chiffrer», a ajouté le parquet, affirmant qu'aucun ne s'est constitué partie civile.

Dans le cadre de la même affaire, un second procès est prévu le 26 novembre à Châlons-en-Champagne à l’encontre d’une entreprise prestataire et de son gérant. Ce dernier doit notamment comparaître pour «soumission de plusieurs personnes vulnérables» à des conditions d'hébergement indignes, «exécution d'un travail dissimulé», «escroquerie», «emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié».