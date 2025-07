Flottille pour Gaza : qui est l'eurodéputée LFI Emma Fourreau ?

Après le Madleen, un nouveau bateau transportant des militants pro-palestiniens a quitté dimanche l’Italie à destination de Gaza. Parmi les passagers figurent deux élues LFI, Gabrielle Cathala et Emma Fourreau.

Le Handala, nouveau navire du collectif «Flottille pour la Liberté», a quitté le port de Gallipoli, en Italie, avec pour objectif de briser le blocus israélien mis en place après l’attaque terroriste du 7-Octobre et rejoindre Gaza. Comme lors de la dernière tentative, avec le Madleen, des élues LFI participent au voyage : la députée Gabrielle Cathala et l’eurodéputée Emma Fourreau.

Moins connue, cette dernière pourrait profiter de l’attention médiatique portée sur le Handala, pour se faire connaître davantage. Elle a d’ores et déjà commencé à partager de nombreuses vidéos de l’opération sur ses réseaux sociaux. Comme le faisait avant elle, Rima Hassan, participante de la précédente tentative.

Plusieurs échecs avant d'être élue

Plus jeune eurodéputée française de l’actuelle législature – elle avait 24 ans lorsqu’elle a été élue – Emma Fourreau, qui a étudié à Sciences Po Rennes, a commencé à militer très jeune au sein de la France Insoumise. Dès 2020, elle figurait sur la liste LFI pour les élections municipales à Rennes.

Après cette première tentative, elle s’est présentée à plusieurs reprises à différents scrutins dans le Calvados, d’où elle est originaire, sans succès. Jusqu’en 2024, où alors coanimatrice des jeunes insoumis, elle sera finalement élue eurodéputée.

Peu après, elle s'était présentée lors des législatives anticipées dans la 1ere circonscription du Calvados. Arrivée deuxième au premier tour, elle avait été battue par le candidat divers droite Joël Bruneau au second tour.

Militante écolo et au bien-être animal

Au sein du Parlement européen, Emma Fourreau, très sensible aux causes écologiques et animales, est membre de la commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission de la pêche. Elle a notamment plaidé pour la libération de Paul Watson, fondateur de Sea Sheperd détenu pendant plusieurs mois au Danemark.

Egalement militante pro-palestinienne, elle a donc embarqué ces derniers jours avec la députée LFI Gabrielle Cathala sur le Handala. Cette opération survient six semaines après la précédente. Le Madleen, sur lequel se trouvaient notamment Greta Thunberg et Rima Hassan, avait été intercepté par les autorités israéliennes à 185 kilomètres des côtes de Gaza.