Rassemblement d’une confrérie musulmane en plein Paris : «La place de la République n’est pas un lieu de culte improvisé», réagit un imam de haut rang

Samedi 19 juillet, la confrérie musulmane des Mourides du Sénégal a investi la place de la République à Paris pour un événement de «promotion de la paix, de la tolérance, du pardon et du vivre-ensemble». Une initiative qui a fait réagir le directeur européen du Conseil Mondial des Imams.

Les images de ce rassemblement ont suscité une vive polémique. Place de la République à Paris, les Mourides du Sénégal, une confrérie musulmane très influente, ont procédé à des récitals de poèmes et des chants soufis, samedi 19 juillet après-midi, pendant plusieurs heures.

Une centaine de membres étaient rassemblés pour «promouvoir la paix, le vivre ensemble et le pardon», selon les organisateurs. Ce rassemblement à caractère religieux a été au coeur de nombreuses critiques dont celle du directeur européen du conseil mondial des imams, le Sheikh Mohammad Mehdizade.

Dans un communiqué partagé sur X, l’imam dénonce le fait que la Place de la République ait été transformée «en ‘mosquée à ciel ouvert`». Pour lui, «la Place de la République, symbole des valeurs communes de la nation, n’est pas un lieu de culte improvisé (…) surtout lorsqu’il existe des mosquées ouvertes à proximité, ou des alternatives respectueuses du cadre républicain. Une telle action brouille les lignes, alimente la confusion, et fournit des armes idéales à ceux qui veulent affaiblir l’image des musulmans dans ce pays».

En tant qu’imam, porteur de la tradition spirituelle de l’islam et citoyen profondément attaché aux principes de la République, je me sens dans l’obligation morale et religieuse de prendre la parole.



Un rassemblement qui «dessert l'ilsmam»

Celui qui indique, dans sa biographie Instagram, lutter contre l'antisémitisme, les extrémismes religieux et l'islamisme, voit dans ce rassemblement un acte qui «dessert l’islam bien plus qu’il ne le sert» et «donne du crédit à ceux qui prétendent que les musulmans ne respectent ni les lois, ni les espaces communs, ni les valeurs de la République».

«L’intention religieuse ne justifie pas tout. Ce n’est pas ainsi que nous transmettons la beauté de notre foi. Ce n’est pas ainsi que nous gagnons le respect ou que nous construisons des ponts avec la société», conclut-il dans son message.

De son côté, la préfecture de police a indiqué au Parisien que ce rassemblement leur avait été déclaré comme une journée «culturelle et spirituelle, opposée à la présidence du Sénégal». Il n’y a eu «aucun incident, ni phénomène de prière de rue» et confirme que «les récitals étaient des poèmes et des chants soufis».