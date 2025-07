Rédoine Faïd : la justice exige l'assouplissement des conditions de détention du braqueur multirécidiviste

Rédoine Faïd, braqueur multirécidiviste détenu à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) a fait une demande pour sortir d'isolement. La justice a finalement répondu positivement à cette demande, exigeant l'assouplissement des conditions de détention du braqueur.

Placé à l'isolement depuis douze ans, le braqueur Rédoine Faïd aimerait que cela cesse. Celui que l'on surnomme «le roi de la belle» pour ses deux évasions de prison a demandé au tribunal administratif de Lille de mettre fin à son isolement. Et la justice a rendu, ce lundi, une décision très positive pour le détenu.

En effet, la cour d'appel de Douai (Nord) a confirmé en appel ce jour que les conditions de détention du braqueur multirécidiviste sont «contraires à la dignité» humaine. «Les conditions actuelles de détention» de Rédoine Faïd sont «contraires à la dignité de la personne humaine de par leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives concrètes et objectifs réalisables donnés au détenu», a écrit la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai.

Cette décision, confirmant celle de la juge d'application des peines de Béthune, donne «un mois à l'administration pénitentiaire pour mettre fin à ces conditions de détention». C'est la première fois que la Cour d'appel de Douai valide une telle décision concernant Rédoine Faïd. En effet, sa dernière demande, remontant au mois de décembre 2024, avait été rejetée.

Depuis douze ans, son isolement a été entrecoupé de deux périodes d'évasion de quelques mois et sa date de fin de peine est à ce stade fixée à 2057.

Rédoine Faïd souhaitait être extrait de la prison de Vendin-le-Vieil afin d'assister à l'audience consacrée à sa demande, jeudi 10 juillet. Cela lui a toutefois été refusé et son avocat, Me Benoit David, a plaidé sa cause en son absence.

Une cellule de «7-8 m2»

Ce dernier a dressé le portrait d'un détenu au «comportement exemplaire» qui «respecte scrupuleusement» son suivi psychologique. Il a aussi insisté sur les conditions de détention de son client, enfermé dans une cellule de «7-8 m2», privée de «lumière naturelle» depuis l'installation en mai d'une grille supplémentaire à la fenêtre.

L'avocat a aussi demandé que son client puisse accéder aux parloirs sans hygiaphones, une vitre empêchant le contact physique entre détenu et visiteurs, ce qui lui est imposé depuis 2018. Il a aussi rappelé que la France a été condamnée en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant d'un détenu, notamment en raison des prolongations successives de sa mise en isolement.

La représentante du ministère public lui a répondu que les mesures à l'égard de Rédoine Faïd «n'ont pas été prises au hasard» puisque ses deux évasions, en 2013 à l'explosif et en 2018 par hélicoptère, ont eu lieu lors de parloirs. Selon elle, ces contraintes sont maintenues en raison de l'appartenance de longue date du détenu «à la criminalité organisée» et des «moyens financiers qu'il est susceptible de mobiliser».

Le braqueur a par ailleurs été brièvement placé en garde à vue en janvier dans le cadre d'une enquête ouverte en 2021 sur des soupçons de nouveaux projets d'évasion, mais n'a pas été mis en examen.

Lundi 14 juillet, la chambre d'application des peines du tribunal de Béthune avait toutefois jugé que ses conditions de détention «par leur combinaison, leur durée et l'absence de perspectives données au détenu» sont «contraires à la dignité de la personne humaine». Elle avait demandé à l'administration pénitentiaire d'y «mettre fin (...) par tout moyen».