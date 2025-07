Tours : les images ahurissantes de la tornade qui a touché le nord de la ville (vidéo)

Une tornade s’est abattue ce lundi 21 juillet au matin aux abords de Tours (Indre-et-Loire). Quelques dégâts matériels ont été dénombrés dans une commune voisine.

Un phénomène météorologique rare en France. Les habitants d'Indre-et-Loire ont peut-être pu apercevoir la formation d'une tornade ce lundi 21 juillet. Un peu avant 10h30, dans un contexte orageux de forts vents et d'intempéries, la tornade s'est constituée près de l'aéroport de Tours, dans le nord de la ville.

L'Association Météo Centre - Val de Loire a pu obtenir une vidéo de la tornade, montrant sa formation et les projectiles. «On voit parfaitement l'aspiration et la rotation, typiques du phénomène», explique-t-elle sur son compte X.

Un phénomène qui s'explique par les conditions météorologiques. «On a observé des pluies très intenses ce matin avec un phénomène tornadique», explique Olivier Renard, président de l’association dans le quotidien local La Nouvelle République.

«Elle a pris naissance au niveau de l’aéroport puis s’est dirigée vers Rochecorbon et Mosnes», décrit Olivier Renard. Les dégâts restent mineurs avec dans l'aéroport avec seulement la chute d'un arbre.

Il y a eu davantage de conséquences au passage de la tornade dans les communes avoisinantes. À Rochecorbon, plusieurs toitures ont été altérées. Ici Touraine indique aussi une circulation bloquée sur la D1 et la D751 à cause de la chute d'arbres sur la voie à Limeray et à Mosnes.