Assurance chômage : pourquoi les syndicats sont-ils hostiles à la réforme ?

La nouvelle réforme de l'assurance chômage ne fait pas l'unanimité. Pour Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui s'est entretenue avec la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, ce lundi 21 juillet, il s'agirait d'un «carnage total pour les demandeurs d'emploi».

Les syndicats s'offusquent. Après la rencontre entre Astrid Panosyan-Bouvet et Marylise Léon, ce lundi 21 juillet, certains syndicalistes n'ont pas mâché leurs mots au sujet de la nouvelle réforme de l'assurance chômage envisagée par le gouvernement.

La syndicaliste a expliqué que cette réforme «rapporterait 2 à 2,5 milliards d'euros et on serait entre 3 et 4 milliards en année pleine, lorsque les dispositifs seraient entrés en vigueur», ce qui n'a «jamais été fait», selon elle. Elle explique donc que ce serait «un carnage total pour les demandeurs d'emploi».

De son côté, Astrid Panosyan-Bouvet a rassuré, affirmant vouloir «préserver les acquis de l'accord de novembre dernier sur les conditions d'affiliation des jeunes et les règles applicables aux seniors». La ministre a également ajouté qu'il n'était pas question de mettre fin aux bornes séniors, fixées «de 55 à 57 ans» et que les droits des plus jeunes c'est à dire les «primo entrants, soit les jeunes et les saisonniers» devaient également être conservés, avec une période de référence dérogatoire.

Un projet «totalement fou»

Des prises en compte sociales qui ne suffisent pas à convaincre les syndicats, comme l'explique Cyril Chabanier, représentant de la CFTC : «C'est le retour de la réforme de Gabriel Attal avec deux exceptions pour les jeunes et les seniors», faisant référence à une proposition rejetée par les syndicats en 2024 et suspendue à l'issue de la dissolution.

Pour les travailleurs d'âge médian, le ministère du Travail songe à une nouvelle baisse de la durée d'indemnisation (actuellement fixée 548 jours calendaires soit 18 mois) et un durcissement des conditions d'accès au régime d'indemnisation. Un projet «totalement fou» selon Cyril Chabanier.

Si certains syndicats, comme la CGT, FO et CFE-CGC n'ont pas accepté le rendez-vous ministériel de cette semaine, la CFDT et CFTC se disent prêts à continuer les discussions, qui pourraient durer jusqu'en novembre prochain, selon le gouvernement. «Toutes les possibilités d'action pour la CFDT restent ouvertes», a expliqué Marylise Léon, qui a néanmoins rappelé qu'«il ne peut pas y avoir de négociation si ce n'est pas pour du progrès social».