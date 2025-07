Prison de haute sécurité : «les 100 plus gros narcotrafiquants seront transférés à Vendin-le-Vieil début août», annonce Gérald Darmanin

Ce mardi 22 juillet, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué que «les 100 plus gros narcotrafiquants seront transférés à Vendin-le-Vieil début août». 17 premiers détenus ont déjà gagné le site.

A une semaine de l’ouverture officielle de la prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, soit le 31 juillet, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a fait savoir, ce mardi 22 juillet, que 17 «premiers détenus» ont été transférés à ce centre pénitentiaire et que l’intégralité des 100 plus gros narcotrafiquants gagneront le site «début août».

«A mon arrivée il y a 7 mois au ministère de la Justice, j’ai fait classer les plus dangereux des personnes que nous avions dans nos prisons. Ce n’était pas le cas auparavant. Nous avons entre 500 et 600 personnes dans le narcobanditisme et la criminalité organisée jugées très dangereuses et classées de 1 à 500», a dit Gérald Darmanin dans le 20H de TF1.

«Les 100 premiers plus gros narcotrafiquants qui ont les capacités pour corrompre, s’évader ou faire tuer des personnes iront dans la prison de Vendin-le-Vieil, d’ici à début août», a ajouté le garde des Sceaux assurant que «début août, ils seront tous» dans cette prison de haute sécurité.

«Quand on dit que quelqu’un est à l’isolement, il ne peut pas téléphoner»

Dans cette prison, les détenus n’auront pas le droit de «téléphoner de façon illimitée avec un téléphone fixe». Selon Gérald Darmanin, les prisonniers de Vendin-le-Vieil n’auront le droit qu’à 4h de communication par semaine.

«Ils pourront parler avec les personnes qui viennent les visiter. Cela se passera derrière un hygiaphone, c’est-à-dire avec une vitre qui les empêchera de se passer des objets et notamment des téléphones portables par exemple», a averti Gérald Darmanin.

En effet, le ministre estime que «quand on dit que quelqu’un est à l’isolement, il ne peut pas téléphoner. (…) Les Français ne comprennent plus que, de sa prison, on puisse commanditer un assassinat, menacer un juge ou un policier, commander des points de deal ou blanchir de l’argent que l’on a dans des pays à l’étranger».

A Vendin-le-Vieil, les détenus seront également «surveillés durant leur promenade». «Il faut savoir que pour 100 détenus, il y a 20 agents pénitentiaires d’habitude. A Vendin-le-Vieil, pour 100 détenus, il y aura 250 agents pénitentiaires (…) impossible de les corrompre et impossible de faire passer quelque chose de la main à la main. On vérifiera sans cesse s’il y a des téléphones ou des drones avec des moyens technologiques très importants», a noté le garde des Sceaux.

«Si on en est là aujourd’hui, c’est à cause de Mohamed Amra»

Durant son interview, Gérald Darmanin a eu une pensée pour les deux agents pénitentiaires tués lors de l’attaque d’Incarville le 14 mai 2024, indiquant que «si on en est là aujourd’hui, c’est à cause de Mohamed Amra qui aurait fait tuer deux agents pénitentiaires. Il y a des veuves et des enfants qui sont orphelins aujourd’hui».

A noter que le narcotrafiquant, actuellement placé à l’isolement à Condé-sur-Sarthe à la suite de son arrestation en Roumanie en février 2025 neuf mois après son évasion lors de l’attaque d’Incarville en mai 2024, devrait également rejoindre Vendin-le-Vieil. La date de son transfèrement reste toutefois inconnue à l'heure actuelle.

«La France est un pays qui risquait de basculer vers le narcobanditisme si nous ne prenions pas des décisions extrêmement fortes. Nous faisons comme en Italie, à savoir des lois anti-mafia avec une prison et un monde carcéral difficile mais à la hauteur des gens dangereux que nous mettons en prison aujourd’hui», a argué Gérald Darmanin.

Une autre prison, actuellement en travaux, devrait elle aussi accueillir d’autres narcotrafiquants. Il s’agit du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Ce site devrait être opérationnel à compter du 15 octobre. «Il y aura aussi un quartier spécifique en Guyane. D’autres quartiers verront le jour pour que les 500 narcotrafiquants les plus dangereux soient éliminés de notre communication extérieure», a assuré le ministre.