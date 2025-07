Vendin-le-Vieil : Gérald Darmanin annonce le transfert des «17 premiers narcotrafiquants» vers la prison de haute sécurité

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé, ce mardi 22 juillet, le transfert de «17 premiers narcotrafiquants, parmi les plus dangereux de notre pays» vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Des premiers transferts sous haute sécurité et dans le plus grand secret. Ce mardi, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé via un poste publié sur X que «17 premiers narcotrafiquants» venaient d’être transférés vers la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais.

«Moins de 5 mois après, grâce à un travail acharné de tout le ministère de la Justice, des valeureux agents pénitentiaires, des magistrats et des forces de l’ordre, les 17 premiers narcotrafiquants, parmi les plus dangereux de notre pays, viennent d’y être incarcérés après un transfert dans des conditions de sécurité hors normes», a-t-il écrit.

Ce centre pénitentiaire est le premier à avoir été choisi pour accueillir les narcotrafiquants «les plus dangereux» du pays. Un deuxième quartier de haute sécurité doit ouvrir à la mi-octobre à la prison de Condé-sur-Sarthe.

Une prison ultra-sécurisée pour 100 détenus

Ainsi, les transferts devraient se poursuivre sur tout le mois d’août : les convois jusqu’aux établissements pénitentiaires seront composés de 8 à 10 détenus et regroupés par région.

Ces trajets, de haute importance, seront supervisés par des agents du GIGN, mais aussi, des équipes régionales d’intervention et de sécurité ainsi que des forces de la gendarmerie nationale et de l’administration pénitentiaire.

La prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil attend 250 surveillants pour un total de 100 détenus, surveillés par quelque 450 caméras.

La prison a également fait l’objet de travaux pour la rendre «totalement hermétique» au monde extérieur, avec un système de brouillage dédié aux drones et aux téléphones.