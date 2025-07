Affaire Jubillar : l'ex-petite amie de Cédric Jubillar auditionnée

L'ex-petite amie de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, était auditionnée par les gendarmes à Auch, dans le Gers, ce mercredi.

L'ex-petite amie de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, a été entendue ce mercredi par les gendarmes à Auch, dans le Gers, a appris l'AFP d'une source proche de l'enquête. Elle était en cours d'audition par les enquêteurs de la section de recherches de gendarmerie de Toulouse.

La présidente de la cour d'assises du Tarn, Hélène Ratinaud, avait ordonné l'audition de cette jeune femme, dont le nom reste inconnu, ce lundi, avant le 31 juillet. Cédric Jubillar lui aurait confié au parloir avoir tué sa femme disparue, depuis fin 2020.

Lundi, Joaquinito Maria Alogo de Obono, l'avocat de la jeune femme, s'est dit «ravi par la décision de Mme la présidente, ce jour, que (sa) cliente soit enfin écoutée», ajoutant qu'elle souhaitait se constituer partie civile et «avait souhaité que la justice l'entende».

Un aveu à son co-détenu

L'accusé aurait en effet confié à sa petite amie de l'époque avoir étranglé son épouse. «J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien», lui aurait encore dit le peintre-plaquiste, selon des propos rapportés le 11 juillet à l'AFP, par Me Joaquinito Mario Alogo de Obono.

Cédric Jubillar a toujours nié toute implication dans la disparition de l'infirmière en décembre 2020. Cependant, en plus de ce nouvel aveu à son ex-petite amie, il aurait confirmé son implication dans l'affaire à un co-détenu, des déclarations qualifiées de «provocations» par ses avocats.

Jean-Baptiste Alary, l'un des trois avocats de Cédric Jubillar, s'est dit étonné du fait que contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, ont ait «attendu trois mois» pour interroger la jeune femme.

«Je ne comprends pas. Cette information semble être connue depuis le 14 mai. Mais qu'est-ce qu'ils font ? À l'époque du co-détenu, celui-ci était auditionné dans la journée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui aurait reçu ces confidences, on attend trois mois pour l'auditionner. Je n'ai même plus d'explication», a-t-il dit à l'AFP.

Le procès de Cédric Jubillar pour meurtre par conjoint doit s'ouvrir le 22 septembre pour quatre semaines à Albi. Ce dernier est incarcéré depuis sa mise en examen en juin 2021. Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, Cédric Jubillar nie toute responsabilité et clame son innocence.