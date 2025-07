Caen : une formation ouverte à l'université pour devenir conducteur de trains, des embauches à la SNCF garanties à l'issue

L’université de Caen, en partenariat avec la SNCF, a lancé une formation de conducteur de trains. Douze étudiants pourront ainsi apprendre le métier et être assurés d’avoir un emploi à la SNCF à la fin de leurs études.

Une formation et un travail à la clé. L’université de Caen a noué un partenariat avec la SNCF et a lancé un cursus de conducteur de train qui commencera dès novembre prochain.

Seuls douze candidats seront retenus pour la formation qui doit durer six mois et dont les frais sont entièrement pris en charge. À la fin cette période, les étudiants qui auront réussi seront embauchés comme conducteurs de train dans leur région.

Une formation de six mois supplémentaires à bord de trains

«Dès avril, ils seront embauchés et rémunérés par la SNCF. Ils devront alors, pendant six mois supplémentaires, suivre un cycle pratique à bord des trains avec un formateur. Après, ils seront déjà non seulement diplômés mais surtout officiellement conducteurs de trains», a expliqué Juliette de Beaupuis-Daumas, directrice des Relations territoriales et de la communication des lignes normandes SNCF Voyageurs au Parisien.

Il faut cependant noter que les embauches sont réservées aux lignes normandes de la SNCF.