«Quand on est nommé par le président de la République, on ne l'attaque pas» : le camp présidentiel furieux contre Bruno Retailleau qui prédit la fin du macronisme

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a estimé, ce mardi 22 juillet, qu’avec le départ d’Emmanuel Macron de l’Élysée en 2027, «le macronisme s’achèvera». Une déclaration qui a vivement fait réagir le camp présidentiel.

Une levée de boucliers. Plusieurs figures importantes du camp présidentiel ont tenu à répondre aux propos de Bruno Retailleau, alors que celui-ci avait estimé hier que «le macronisme s'achèvera» avec le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée en 2027.

«Quand on est nommé par le président de la République, on ne l'attaque pas. On a un débat public qui part en cacahuète», a fustigé ce mercredi Clément Beaune, haut-commissaire à la Stratégie et au Plan et ancien ministre de l’Europe et des Transports.

«Le macronisme ne s'arrêtera pas. Ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, ni après. Nous l'avons construit depuis 2017. Par les idées, par les actes, par le travail de ses élus. Personne ne l'effacera. Et il nous appartient de le porter et revendiquer avec Renaissance» a écrit Aurore Bergé, ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, sur son compte X.

Elisabeth Borne, a de son côté directement interpellé l'actuel ministre de l'Intérieur. «Bruno Retailleau, le macronisme est une idéologie ET un parti politique. Tenter de diviser le socle commun, c’est affaiblir les remparts contre les extrêmes ! Agir ensemble exige du respect mutuel», a écrit l'ancienne Première ministre sur son compte X.

«Cela va durer, cela va prospérer»

Agnès Panier-Runacher, ministre de la Transition écologique, n'a pas non plus apprécié les propos de Bruno Retailleau. «Cher Bruno Retailleau, le débat est sain. Mais diviser pour diviser ne constitue pas un projet», a-t-elle d'abord répondu dans un long message sur X.

Elle a continué en tirant un bilan positif de la présidence d'Emmanuel Macron : «une baisse historique du chômage, un redressement industriel inédit, des investissements massifs dans l’école, la santé, la transition écologique, et un modèle social maintenu en pleine tempête».

De son côté, Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail au sein du gouvernement Borne, a soutenu qu'«être "macroniste", c'est faire le choix du dépassement des clivages , de l'intérêt général, du pays plutôt que du parti. Cela va durer, cela va prospérer, et nous pouvons compter sur lui dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans».