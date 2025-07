Orages : voici les 44 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 44 départements en vigilance jaune pour la journée de ce jeudi 24 juillet en raison d'orages prévus sur une grande partie de l'ouest du territoire.

Des averses et la foudre attendues. Un nouvel épisode orageux devrait s'abattre sur une grande partie ouest de l'Hexagone ce jeudi, avec 44 départements placés en vigilance jaune par Météo France.

Ainsi, les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cantal, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Rhône.

Viennent après la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et enfin le Val-d'Oise.

©Météo-France

Des rafales à 70 km/h

«[Les orages] pourront perdurer une bonne partie de la journée et donner des cumuls conséquents. Le pourtour méditerranéen bénéficie d'un ensoleillement généreux, bien que contrarié l'après-midi par des nuages d'altitude. En Corse, une tendance orageuse se dessine à la mi-journée», ont précisé les prévisionnistes.

Ailleurs, le ciel alterne entre éclaircies et nuages, accompagnés d'averses. Les conditions seront meilleures en fin de journée, où «les ondées deviennent plus rares, les éclaircies plus larges». Le vent d'ouest sur le littoral varois et la Tramontane atteint 50 à 60 km/h, parfois 70.

Les températures minimales oscillent entre 12 °C et 15 °C degrés dans l'intérieur et 18 °C à 22 °C près de la Méditerranée, tandis que les maximales varient de 20 °C à 25 °C, atteignant 26 °C à 30 °C en Languedoc-Roussillon et en région PACA.

Par ailleurs, les Ardennes, le cher, la Côte-d'Or, le loir et Cher, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, et l'Oise sont également placés en vigilance jaune pour des risques de pluie et d'inondation.