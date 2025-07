Pluie-inondation : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange pour «pluie-inondation» pour la journée du jeudi 24 juillet.

Il risque de bien pleuvoir toute la journée. Alors que le ciel grisâtre persiste depuis quelques jours, la situation météorologique devrait se dégrader, encore plus, ce jeudi 24 juillet. En raison de la quantité des averses attendues, Météo-France a placé 14 départements, dont l’Île-de-France, en vigilance orange pour «pluie-inondation».

L’alerte concerne l’Aisne, l’Aube, l’Eure-et-Loir, le Loiret, la Marne, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le Val-d’Oise.

©Météo-France

Selon l’institut national de météorologie, «des cumuls de pluies pourraient être importants sur le bassin parisien».

Des cumuls de pluie entre 30 et 50mm attendus

Dans ses prévisions de 16h, ce mercredi, Météo-France explique que «les averses orageuses sont nombreuses, plus intenses de la Normandie vers l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Limousin, le Périgord».

Météo-France précise également que «d'autres foyers orageux sont attendus du nord de Midi-Pyrénées en allant vers le sud de l'Auvergne, et de Rhône-Alpes».

«Des orages sont également à surveiller sur l'est des Pyrénées et du Lauragais vers le littoral languedocien. Sous ces orages, de bonnes rafales sont à craindre, de la grêle, des cumuls de pluies allant jusqu'à 30 à 50mm sur le nord du pays. Cette instabilité se tasse par le sud et ne concerne plus que les régions allant de la Normandie au nord des Alpes en soirée et nuit», poursuit l'institut national de météorologie.