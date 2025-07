Rodéos agricoles : «C'est notre travail d'une année qui est saccagé», alerte un agriculteur

Un agriculteur de l’Oise a alerté au micro de CNEWS ce mercredi, sur les ravages des rodéos agricoles, mettant notamment en péril de longs mois de labeur, ainsi que sur l’inefficacité de la justice à ce sujet.

Un cri du cœur. Interviewé sur CNEWS ce mercredi, Alexis Hache, agriculteur dans l’Oise, a souligné l’impact des rodéos agricoles sur son travail et son exploitation, regrettant au passage la réponse judiciaire inadaptée face à ce fléau.

«On est confronté de plus en plus à des faits d’incivilités, de rodéos, de courses dans les champs avec des voitures et des motos… Il n’y a plus de respect pour le travail qui est effectué. Nous, on met un an à faire pousser une culture jusqu’à la récolte alors que certains mettent 30 secondes à déverser leurs ordures ou à saccager nos récoltes», déplore ce dernier.

«Le seul moyen de renforcer la sécurité, c’est de sanctionner quand il y a un écart. Il faut aussi qu’on ait des services de gendarmerie qui possèdent les moyens de ce qu’ils font et qu’il y ait des actes une fois que ces derniers arrêtent les malfrats», souligne Alexis Hache.

«En réalité, la gendarmerie et la police n’ont pas assez de moyens pour arrêter les malfrats et quand ils les arrêtent, on voit bien que la justice ne fait pas son boulot derrière parce que ça peut paraître secondaire par rapport à d’autres problèmes de société et d’insécurité. C’est notre travail d’une année qui est saccagé et ce sont les territoires qui sont dégradés», a conclu l’agriculteur.

15.000 faits délictueux chaque année

En déplacement à Condécourt (Val-d’Oise) ce mercredi, Annie Genevard, la ministre de l’Agriculture, a dressé le bilan annuel des dégradations observées dans le milieu agricole.

«15.000 faits délictueux sont commis dans les exploitations agricoles chaque année. Ils pourrissent la vie de nos exploitants agricoles. C’est du vol de récolte, de bétail, de matériel agricole, ou encore des rodéos, des rave parties, des incivilités en tout genre, des dépôts sauvages… Ça rend la vie impossible aux agriculteurs, ça les met en situation d'insécurité permanente alors qu'ils travaillent dur», a-t-elle expliqué.

Annie Genevard : «15.000 faits délictueux sont commis dans les exploitations agricoles chaque année. Ça rend la vie impossible aux agriculteurs, ça les met en situation d'insécurité permanente alors qu'ils travaillent dur. » #180minutesInfopic.twitter.com/x1pEZpvj2C — CNEWS (@CNEWS) July 23, 2025

«Les agriculteurs sont à la fois victimes d’une délinquance de proximité, comme les rodéos provenant souvent de la ville voisine, ou d’une délinquance mafieuse internationale qui s’approprie par exemple les GPS de matériel agricole. C’est un trafic juteux et donc attractif auquel il faut apporter une réponse spécifique», a ajouté la ministre.

«Hors de question de laisser seuls les agriculteurs»

Au cours de ce déplacement, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a, lui, annoncé l’arrivée prochaine d’un texte de loi pour endiguer cette problématique.

Bruno Retailleau : «Il y aura un texte qui sera porté dans quelques mois pour combattre celles et ceux qui peuvent s'installer sur les territoires publics. [...] Il est hors de question de laisser les agriculteurs seuls, nous sommes à leurs côtés.» "180minutesInfo pic.twitter.com/MEvmkxIjvh — CNEWS (@CNEWS) July 23, 2025

«La loi est la même pour tous. On n’a pas le droit d’occuper illégalement un terrain communal ou un terrain agricole dans une société privée (…) Il y aura un texte qui sera porté dans quelques mois pour nous donner de nouvelles prérogatives afin de combattre celles et ceux qui considèrent qu’ils peuvent s’installer n’importe comment sur une propriété publique ou privée», a assuré Bruno Retailleau.

«C’est un message de fermeté. Nous voulons dire à nos agriculteurs qu’ils sont bien souvent des victimes et qu’il est hors de question de les laisser seuls. Nous allons mettre à leur disposition un certain nombre de moyens et de dispositifs, notamment sur les GPS ciblés pour des vols», a précisé le ministre de l’Intérieur.