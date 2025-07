SNCF : nombre de valises, dimensions… Les règles à connaître avant de monter dans le train

Quel que soit le moyen de transport emprunté, la question de la dimension maximale autorisée des valises se pose. Pour le train, la réglementation diffère selon le type de rame.

Voyager par le rail est souvent synonyme de liberté en terme de bagagerie. Par rapport à l'avion, le train offre la possibilité d'embarquer davantage d'éléments, même si les règles ne sont pas les mêmes que ce soit un TGV, un TER ou encore un Intercités.

Pour les trajets les plus longs, les passagers des TGV français doivent se contraindre à deux impératifs : se limiter à 2 valises et 1 bagage à main, au maximum, comme il est inscrit sur le site de la SNCF et être en mesure de porter l'ensemble de ces affaires «en une seule fois». Pour clarifier ces règles assez floues, la Société nationale des chemins de fer français a précisé les dimensions maximales de chaque élément : le bagage à main doit mesurer 40 cm x 30 cm x 15 cm, au maximum et les valises doivent faire 70 cm x 90 cm x 50 cm.

Un bagage volumineux à 5 euros pour les trains Ouigo

Pour ce qui est des Ouigo, très appréciés pour leur prix bas, les options sont moindres : chaque voyageur peut embarquer avec un bagage à main (36 cm x 27 cm x 15 cm) et un bagage cabine (55 cm x 35 cm x 25 cm). Tout autre élément doit faire l'objet d'un supplément, payable au moment de l'achat du billet pour le prix de 5 euros. En cas de non respect de ces règles, le passager s'expose à une amende de 50 euros.

Les rames moins rapides, comme les TER ou les Intercités, offrent quant à elles une liberté totale à leurs voyageurs. Ils peuvent amener autant de bagages qu'ils le souhaitent mais ceux-ci doivent être disposés dans «les espaces disponibles à l'entrée, au centre ou au fond de votre voiture». De même, la SNCF invite ses voyageurs à placer les bagages à main «à vos pieds, sous le siège devant vous ou au-dessus de votre siège». La seule règle à suivre est d'être en mesure de «manipuler par vous-même» et de faire «entrer dans les espaces prévus dans nos trains régionaux» ces bagages.