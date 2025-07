Attentats islamistes de 1995 : qui était l'imam Abdelbaki Sahraoui, co-fondateur du Front islamique du salut, tué à Paris ?

Co-fondateur du Front islamique du salut (FIS), menacé par le groupe islamique armé (GIA) pour son refus d'exporter le djihad algérien en France, l’imam Abdelbaki Sahraoui a été abattu d’une balle dans la tête dans sa mosquée du 18e arrondissement de Paris le 11 juillet 1995.

Un assassinat barbare en plein cœur de la capitale. Le 11 juillet 1995, l’imam Abdelbaki Sahraoui a été assassiné d’une balle dans la tête au sein de sa mosquée de la rue Myrha, dans le 18e arrondissement de Paris, par un commando de deux hommes.

Présent sur les lieux du crime, l’un des proches de la victime, un enseignant en banlieue parisienne âgé de 33 ans, a également été abattu d’une balle dans la poitrine tirée par une arme de poing en tentant de ceinturer l’un des agresseurs lors de sa fuite.

Abdelbaki Sahraoui avait été notamment menacé par le Groupe islamique armé (GIA) en raison de son refus d'exporter le djihad algérien en France. Son meurtre, qui a importé la guerre civile algérienne dans l’Hexagone, a été le point de départ d’une vague d’attaques à la bombe à Paris et autour de Lyon avant l’arrestation du terroriste islamiste Khaled Kelkal.

Un engagement dans l'armée française puis au FLN

Né à Constantine le 25 août 1910, Cheikh Abdelbaki Sahraoui a été influencé dans les années 1930 par un groupe de savants (oulémas) réformistes mené par cheikh Benbadis. Il a ensuite été «sous-officier dans l'armée française avant de mener en France une vie d'immigré, partagée entre le syndicalisme à Force ouvrière puis un engagement au FLN durant la guerre d'Algérie», selon un article de Libération remontant à la date de son décès.

«Le “Vieux“, comme on le surnomme, avait, à la Goutte d'Or, deux images. À son arrivée en 1991 à la mosquée Khalid Ibn El-Walid, il avait d'abord surpris par sa double culture de francophile et de fin religieux arabophone, qui n'abordait jamais l'actualité algérienne dans ses prêches, même s'il citait de temps à autre la question de la démocratie. Il y avait ensuite l'homme politique, membre fondateur du FIS, allié aux groupes armés, qui donnait son avis en dehors de la mosquée, ou par voie de communiqués, et ne refusait pas la contradiction sur des chaînes de télévision européenne», a complété cette même source.

Deux hypothèses dans ce meurtre non élucidé

A l’heure actuelle, le meurtre de l’imam n’a toujours pas été élucidé. Deux pistes sont privilégiées par les enquêteurs : celle d'un règlement de comptes politique au sein de la mouvance islamiste et celle d'un assassinat commandité par l’Algérie.

«Abdelbaki Sahraoui était ouvertement menacé par le Groupe islamique armé (GIA) mais un assassinat inspiré par le pouvoir algérien n'est pas à écarter. Dans un communiqué, l'ex-Front islamique du salut (FIS) “condamne fermement un tel acte criminel“. L'imam était partisan de l'application de la loi religieuse en Algérie, mais il jouait un rôle modérateur dans la mouvance de l'ex-FIS», a mis en avant une enquête du journal Le Monde.

«Un coup de fusil en plein visage, quasiment à bout portant»

Cette source a détaillé les avancées faites dans cette enquête au fil des années, donnant ainsi des compléments d’information concernant les deux agresseurs ainsi que sur la rencontre entre ces derniers et la victime.

«Il semble que son assassin se soit entretenu avec le cheikh avant de sortir son fusil à pompe. Toujours selon les premiers éléments de l'enquête, il s'est approché du vieil homme et a tiré un coup de fusil en plein visage, quasiment à bout portant. Sur place, les spécialistes de l'identité judiciaire retrouveront une douille de fusil. Tombé le dos contre le sol, le cheikh est mort immédiatement», a rappelé le journal français.

«Ayant jusque-là fait preuve d'une grande détermination, les tueurs décrits par les principaux témoins comme deux hommes de type maghrébin et âgés d'environ 35-40 ans ont ensuite donné l'impression d'improviser (…) lls ont arrêté une voiture et fait sortir la conductrice sous la menace de leurs armes. La femme conduisant cette Ford Orion de couleur noire, était accompagnée de son enfant et est elle-même d'origine algérienne, a indiqué que les deux agresseurs s'exprimaient dans un arabe dialectal parlé en Algérie», a conclu l’enquête.