«C'est ce qui arrive quand on se moque de nous» : quel est ce collectif qui veut bloquer la France le 10 septembre ?

Surnommé «Mobilisation 10 septembre», un mystérieux mouvement social prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Un appel à la contestation, sous forme de blocage généralisé, pour signifier un ras-le-bol face à la politique gouvernementale, est lancé.

Une mobilisation qui gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Une mystérieuse coalition de Français appelle au bloquage le 10 septembre prochain, mais également à la grève ou au boycott.

La coalition est composée de soignants, étudiants, enseignants, chômeurs mais aussi d'anciennes figures des gilets jaunes. S'ils se revendiquent apolitiques, ils ont déjà fait savoir qu'ils ne comptent pas sur les associations et les syndicats pour porter leur colère. Ils ont choisi le 10 septembre car il s'agit d'une date symbole de la rentrée sociale.

«C'est ce qui arrive quand on se moque de nous»

Sur le réseau social X, où ils sont particulièrement actifs, les membres expliquent leurs motivations. La contestation est notamment justifiée par la récente proposition du gouvernement de supprimer deux jours fériés du calendrier. En plus, ils mettent en cause les 5 millions d'euros d'économies dans la santé, les non revalorisations des retraites et des allocations ou encore la suppression de 3.000 postes dans les services publics.

Fabrice Grimal, ancienne figure des gilets jaunes, a expliqué pour CNEWS : «Ce mouvement du 10 septembre, comme pour les gilets jaunes, est très hétéroclite. C'est toute la France, un ras-le-bol général. Ce n'est pas seulement les populations précarisées, mais aussi une classe moyenne et moyenne supérieure».

«Des messages envoyés au peuple français par les élites sont des messages de mépris. Il y a une non prise en compte de nos avis, qui pourtant transparaissent dans tous les sondages, les micro-trottoirs, les manifestations, etc. Cette invisibilisation avait généré les gilets jaunes et peut rallumer une certaine mèche. C'est ce qui arrive quand on se moque de nous et que tout est bon pour nous faire payer», a repris celui qui est également auteur de «Vers la révolution : et si la France se soulevait à nouveau ?» (2018).