«Israël n'est pas sanctionné parce qu’il s'agit d'un État juif» : le député LFI Aymeric Caron dans le viseur de la Licra après des propos antisémites

Interrogé par un internaute qui lui a demandé s'il pensait «qu'Israël n'est pas sanctionné parce qu’il s'agit d'un État juif», le député apparenté LFI Aymeric Caron a laconiquement répondu «oui». Il accuse également «l'état hébreu» de «tuer les enfants palestiniens délibérément».

Une vive polémique. Sur le réseau social X, Aymeric Caron a créé un tollé pour une série de messages à caractère antisémite.

Il a déclaré, dans un premier temps : «Le monde entier voit désormais sans le moindre doute possible que non seulement Israël tue les enfants palestiniens délibérément, pour éliminer une génération, mais qu’en plus il le fait en les torturant, en les faisant souffrir, ajoutant du sadisme à sa barbarie».

«Si ce gouvernement n’était pas celui d’Israël, état juif dont les soutiens inconditionnels sortent la carte « antisémite! » comme un bouclier, il serait au ban des nations depuis très longtemps» a-t-il repris ensuite, suscitant rapidement de vives réactions, de la part de personnalités politiques, journalistes et associations.

Interpellé par un internaute, lui demandant : «Israël n’est pas sanctionné c’est parce qu’il est un état juif ? C’est bien cela ?», Aymeric Caron s'est ensuite contenté de répondre simplement «oui».

La LICRA n'a pas tardé à réagir à ces propos les comparant à ceux d'un «vulgaire voyou antisémite», évoquant un «antisémitisme parlementaire» et rappelant que l'immunité parlementaire ne garantit pas l'absence de sanction.

C'est parce qu'il jouit de son immunité parlementaire qu'Aymeric Caron n'est pas sanctionné. Son comportement ne diffère finalement pas de celui d'un vulgaire voyou antisémite. pic.twitter.com/r0Hb7EBrY1 — Licra (@_LICRA_) July 23, 2025

Le député apparenté LFI a tenu ce discours en réaction à un sujet diffusé sur une chaîne de télévision française au sujet des conditions de vie des populations à Gaza. Le porte parole de l'ONU, António Guterres, décrit un «niveau de désespoir sans précédent, la population continuant de souffrir de la faim».