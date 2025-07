La rencontre entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau prévue ce jeudi finalement reportée

Alors que le président de la République Emmanuel Macron devait s'entretenir ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au sujet de l'Algérie, de la lutte contre le terrorisme ou encore de l'explosion des violences, la rencontre a finalement été reportée.

Contretemps d'agenda de dernière minute ? Le patron des LR et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau devait se rendre à l'Élysée ce pour s'entretenir avec le chef de l'État dans «un rendez-vous classique» dont l'un des thèmes à aborder était les relations avec l'Algérie. Néanmoins, selon une information de Politico, cette rencontre a été reportée, sans que les raisons ne soient exposées.

Pour rappel, ces deux derniers jours, après une interview accordée à Valeurs Actuelles, Bruno Retailleau a hérissé tout le camp présidentiel en décrétant la fin du macronisme qui «alimente l'impuissance».

«Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement» parce qu'il «n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie : il repose essentiellement sur un homme», a affirmé Bruno Retailleau. «Je ne crois pas au "en même temps"», postulat d'Emmanuel Macron qui revendique d'être à la fois de droite et de gauche, «car il alimente l'impuissance», ajoute le président de LR, dans un entretien mis en ligne mardi.

Au nom d'une «droite utile, mais pas docile»

Le ministre a redit que sa présence dans la coalition gouvernementale de la droite et du centre «n'est pas une adhésion au macronisme», mais est animée par «l'intérêt général» et son refus que «la gauche mélenchonisée (accède) au pouvoir». Au nom d'une «droite utile, mais pas docile», il explique participer au gouvernement de François Bayrou non pas «pour faire de la figuration» mais «pour peser de tout le poids de (ses) convictions de droite».

Emmanuel Macron avait rappelé à l'ordre François Bayrou mais aussi Bruno Retailleau début juillet quand ce dernier s'était prononcé pour la fin des aides aux énergies renouvelables, provoquant la colère de sa collègue Renaissance de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Les ministres «doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent», avait affirmé le chef de l'État, en appelant le Premier ministre à «discipliner la parole» de son gouvernement. Une recommandation qui pas vraiment entendue mardi soir, au regard de la levée de boucliers suscitée.