Orages : ces 30 départements où il devrait fortement pleuvoir ce jeudi 24 juillet

Un temps pluvieux et maussade s'est installé sur une bonne partie du territoire français. Météo-France a alerté 30 départements en raison des pluies orageuses qui sont attendues ce jeudi 24 juillet.

Les habitants de ces départements sont appelés à la vigilance. Après des vagues de chaleur persistantes entre juin et le début du mois de juillet, le temps est beaucoup plus humide et plus frais depuis quelques jours.

Météo-France a tenu à alerté 30 départements en raison des pluies orageuses qui devraient tomber ce jeudi 24 juillet. La Somme, l'Oise, l'Aisne, la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essone, Paris, la Seine-et-Marne, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Loiret, l'Indre, le Cher, l'Yonne, la Nièvre, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Meuse, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont concernés par cette alerte.

© Météo-France

Dans son bulletin, l'institut météorologique prévient que «les pluies orageuses se poursuivront sur le Grand-Est dans la nuit de mercredi à jeudi, voire en matinée, avec un risque de cumuls de pluie importants, mais avec un caractère orageux en atténuation».

Par ailleurs, «des averses orageuses» concerneront plus largement une partie nord du pays, l'après-midi en particulier.

Météo-France a également placé plusieurs départements en vigilance jaune aux orages ainsi que pour pluie-inondation pour la journée de ce jeudi.