Affaire Jubillar : Cédric Jubillar nie avoir avoué le meurtre de sa femme à son ex-petite amie

L'ex-petite amie de Cédric Jubillar a rapporté aux enquêteurs que le peintre-plaquiste lui avait confié «à plusieurs reprises», au cours de discussions au parloir de la prison, qu'il avait étranglé sa femme. L'accusé réfute ces accusations, selon son avocat.

Dans ce dossier, difficile de cerner le vrai du faux. Depuis quelques semaines, Cédric Jubillar et son ex-petite amie se renvoient la balle, à coups d'accusations et de réfutations. La dernière en date : ce vendredi, l'avocat du mari de Delphine Jubillar a annoncé que son client niait tout aveu sur la disparition de sa femme, contrairement à ce que son ex-petite amie avait déclaré, il y a quelques semaines.

«Cédric Jubillar conteste avoir fait le moindre aveu à cette femme (...) Il n'a jamais dit ça», a précisé l'avocat du suspect, Me Alexandre Martin. «Maintenant, c'est à la justice (...) de nous dire la crédibilité qu'elle entend donner à ce témoignage», a-t-il poursuivi, selon l'AFP.

«J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien»

Dans le détail, l'ex-petite amie de Cédric Jubillar avait rapporté aux enquêteurs que le peintre-plaquiste, en détention pour le meurtre de son épouse Delphine, lui avait confié «à plusieurs reprises», au cours de discussions successives au parloir de la prison, qu'il avait étranglé sa femme, selon des éléments de son audition. «J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien», aurait-il déclaré, selon l'avocat de la jeune femme, Me Joaquinito Maria Alogo de Obono.

Au cours d'une audition de quatre heures, mercredi, devant les gendarmes de la section de recherches de Toulouse, l'ex-petite amie de Cédric Jubillar a raconté que l'accusé lui avait dit avoir «tout préparé et pensé à tout», persuadé que «personne ne l'avait vu» lors du meurtre supposé, mais a refusé de lui confier précisément où se trouve le corps de son épouse disparue.

Ouverture du procès le 22 septembre

Un codétenu avait déjà affirmé que Cédric Jubillar lui avait avoué sa responsabilité dans le meurtre de Delphine. «On s'est déjà expliqué sur le codétenu. Il avait dit qu'il l'exaspérait. À force d'être emmerdé par les uns et les autres, il avait pu dire ce qu'il a dit à l'époque. Mais là, avec elle, il conteste absolument avoir fait quelque aveu que ce soit», a précisé Me Martin.

«Ce type de dossier extrêmement médiatique suscite (...) un attrait chez des gens qui, à un moment donné, vont essayer de prendre la lumière », a-t-il ajouté.

Le procès de Cédric Jubillar pour meurtre par conjoint, doit s'ouvrir le 22 septembre prochain, devant la cour d'assises du Tarn. L'accusé a toujours nié toute implication dans la disparition fin 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn) de sa femme infirmière, dont le corps n'a jamais été retrouvé.