Attentats islamistes de 1995 : il y a 30 ans une vague de terreur frappait Paris et la France

Il y a tout juste trente ans, la France était frappée par une vague d’attentats islamistes sans précédent. Entre juillet et octobre 1995, une série d’attaques revendiquées par le Groupe islamique armé (GIA), avait fait 8 morts et près de 200 blessés dans plusieurs villes, principalement à Paris et Lyon.

Un été des plus meurtriers. Entre juillet et octobre 1995, une série d’attentats islamistes frappait Paris, Lyon et plusieurs villes de l’Hexagone faisant huit morts et près de 200 blessés.

Ces attaques, revendiquées par le Groupe islamique armé (GIA), en pleine guerre civile algérienne, avaient marqué un tournant dans l’histoire sécuritaire du pays. Des années après, le traumatisme reste intact.

Une campagne orchestrée depuis l’Algérie

Ces attaques s’inscrivaient dans un contexte de guerre civile en Algérie. Le GIA, groupe armé islamiste opposé au régime militaire algérien, exportait alors la violence en France, accusée de soutenir Alger.

Après plusieurs actions meurtrières en Algérie, le groupe avait décidé de frapper l’Hexagone. Dès 1994, plusieurs réseaux terroristes s’étaient implantés discrètement sur le territoire, sous l'impulsion d’Ali Touchent, considéré comme l’un des cerveaux de l’opération.

L’attentat du RER B, le début d’un climat de terreur

Le 25 juillet 1995, à 17h30, une bombe artisanale avait explosé dans une rame du RER B à la station Saint-Michel - Notre-Dame. L’explosion avait fait 8 morts et 117 blessés. Dejà touché par des attentats dans les années 1980, la France découvrait alors l’ampleur de la menace terroriste islamiste sur son sol.

Il y a 29 ans, le 25 juillet 1995, l'attentat du RER B à la station Saint-Michel à #Paris faisait 8 morts et près de 200 blessés #GIA#NeverForgetpic.twitter.com/YCfQD9vNrc — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) July 25, 2024

Cet attentat avait été le point de départ d’une série d’attaques similaires, visant à semer la terreur dans les lieux publics.

Les semaines suivantes, les attentats s’étaient multipliés sur le sol français. Le 17 août, une bombe avait explosé près de la place Charles-de-Gaulle, faisant 11 blessés.

Le 26 août, un engin explosif avait été découvert et désamorcé à temps à bord d’un TGV reliant Lyon à Paris. Le 3 septembre, une nouvelle attaque avait visé un marché du 11e arrondissement de Paris.

Le 7 septembre, une voiture piégée avait explosé devant une école juive à Villeurbanne, près de Lyon. L’attentat aurait pu être dramatique : 700 enfants devaient sortir de l’établissement quelques minutes avant l’explosion. Quatorze personnes avaient néanmoins été blessées.

Le 6 octobre, une bombe avait été placée près de la station Maison-Blanche, dans le sud de la capitale. Puis, le 17 octobre, une déflagration avait retenti dans une rame du RER C entre Orsay et Saint-Michel, blessant une trentaine de passagers.

Khaled Kelkal, figure centrale d’une traque inédite

Le 26 août, alors que la tentative d’attentat avait échoué près d’une voie TGV à Cailloux-sur-Fontaines (Auvergne-Rhônes-Alpes), les enquêteurs y avaient relevé une empreinte : celle de Khaled Kelkal, un jeune homme originaire de la banlieue lyonnaise, fiché pour des actes de délinquance et radicalisé en prison.

Près de 170.000 affiches à son effigie avaient été placardées. Le 29 septembre de la même année, Kelkal avait été abattu près de Lyon par les gendarmes de l’EPIGN. Dans ses poches, les enquêteurs avaient trouvé un numéro de téléphone qui avait permis d’interpeller d’autres membres du réseau.

© AFP

Parmi eux, Boualem Bensaïd arrêté le 2 novembre, Rachid Ramda interpellé à Londres le 4, puis Safé Bourada appréhendé à Paris le 9. Ce dernier avait convoyé les explosifs à travers l’Europe. Des documents retrouvés chez Ramda avaient prouvé qu’il avait financé l’ensemble de cette funeste campagne, pour un total de près de 124.000 francs soit l'équivalent de quelque 30.000 euros d'aujourd'hui.

La série d’attentats de 1995 avait entraîné l’activation du plan Vigipirate, et marqué un tournant dans la lutte antiterroriste en France.

Ce traumatisme collectif avait profondément modifié la politique intérieure et extérieure du pays en matière de sécurité, et reste aujourd’hui encore gravé dans les mémoires.

Hasard du calendrier, l’un des terroristes impliqués dans cette vague d’attentats, Boualem Bensaïd, devrait être libéré ce 1er août. Preuve que, même trente ans après, cet épisode dramatique de l’histoire française n’a pas encore totalement touché à sa fin.