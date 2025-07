Attentats islamistes de 1995 : qui est Boualem Bensaïd, le terroriste qui sera remis en liberté le 1er août ?

Boualem Bensaïd, 57 ans aujourd'hui, a été reconnu comme l'un des principaux auteurs des attentats survenus à Paris en 1995. Après des décennies derrière les barreaux, il sera libéré le 1er août prochain.

En 1995, Boualem Bensaïd a semé la terreur à Paris. Il est l'un des terroristes à l'origine des attentats du Groupe islamique armé (GIA) qui ont frappé la capitale cette année-là. En prison depuis près de 30 ans l'homme, aujourd'hui âgé de 57 ans, sera remis en liberté le 1er août prochain.

La cour d'appel de Paris a donné son feu vert à sa libération, à condition que Boualem Bensaïd soit immédiatement expulsé vers l'Algérie. Dans un arrêt du 10 juillet dernier, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris insiste sur le fait que le prisonnier ne sera libéré que «sous réserve de l'exécution de la mesure d’éloignement et sous condition pour le condamné de quitter le territoire français et de ne plus y paraître».

Boualem Bensaïd a été reconnu coupable d'avoir posé les bombes ayant explosé dans le RER B, station Saint-Michel en plein centre de Paris (25 juillet 1995, huit morts, 150 blessés) et près du métro Maison-Blanche dans le XIIIe arrondissement (6 octobre 1995, 18 blessés), ainsi que d'avoir participé à la préparation de l'attentat du RER C au Musée d'Orsay (17 octobre 1995, 30 blessés).

La «cheville ouvrière des opérations»

Né le 11 novembre 1967 à Bouzareah, dans la banlieue d'Alger, le terroriste a grandi auprès d'un père commerçant ambulant, d'une mère au foyer et de 10 frères et soeurs. Karatéka doué, il a fait partie de l'équipe nationale algérienne de la discipline et a entamé une formation d'éducateur sportif après avoir raté son baccalauréat.

C'est dans le contexte de la guerre civile en Algérie que Boualem Bensaïd a rejoint le GIA, qui reprochait à la France son «soutien» au régime d'Alger. Durant l'enquête, mais aussi face à la justice, il a évoqué les élections de 1991, la victoire du Front islamique du salut (FIS), puis sa dissolution, la répression.

Décrit par les enquêteurs comme le coordonnateur des attentats de 1995 en France, ou encore comme la «cheville ouvrière des opérations», l'homme avait été interpellé au début du mois de novembre 1995. Jugé une première fois devant une Cour d'assises spéciale en 2002, il comparaissait alors au côté de Smaïn Aït Ali Belkacem, soupçonné d'être l'artificier, pour les attentats de Saint-Michel, de Maison-Blanche et du Musée-d'Orsay.

Tous deux avaient nié en bloc et, déjà à l'époque, l'attitude de Boualem Bensaïd avait été jugée provocatrice et arrogante. Il avait été condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-deu ans et avait, contrairement à son co-accusé, décidé de faire appel de cette condamnation.

«Il faut des preuves pour condamner»

Le second procès de Boualem Bensaïd pour ces attentats de 1995 a eu lieu l'année suivante. Là encore, selon les récits de l'époque, l'accusé conteste tout, y compris son appartenance au GIA, s'emporte face aux témoins et agace même le président de la cour d'assises spéciale.

Attribuant les aveux circonstanciés et détaillés qu'il avaient formulés devant les policiers en garde à vue aux «pressions» et «coups» infligés par les agents, il rejetait tous les éléments présentés contre lui et répétait aux magistrats : «il faut des preuves pour condamner». Ce, alors même que l'une de ses empreintes digitales avaient été retrouvée sur un fragment de la bombe de l'attentat de Maison-Blanche.

En appel, la Cour d'assises spéciale a confirmé le verdict rendu en première instance, à une différence près. Boualem Bensaïd a à nouveau écopé de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans mais, cette fois, en étant considéré comme l'auteur principal des trois attentats. Lors de son premier jugement, il n'avait été condamné que comme complice pour celui de Saint-Michel, le plus meurtrier. Avant d'être évacué de la salle d'audience, l'homme avait crié : «Dieu est grand ! Allah Akbar ! C'est une décision misérable».

A noter qu'en 1999, le terroriste avait aussi été puni de dix ans d'emprisonnement et d'une interdiction définitive du territoire français pour son appartenance à une «association de malfaiteurs terroriste», puis à 30 ans de réclusion (dont vingt ans de période de sûreté) pour l'attentat raté contre un TGV Paris-Lyon, le 26 août 1995.

Après la fin de sa période de sûreté, en 2017, Boualem Bensaïd a formulé plusieurs demande de libération conditionnelle, quatre au total, qui ont toutes été refusées. Il avait même saisi la Cour de cassation à ce sujet, qui avait toutefois rejeté son pourvoi. Sa dernière demande a finalement été validée, le 11 juillet dernier.