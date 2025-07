«Ce qu’ils ont pris ne vaut même pas une boîte de cure-dents» : des habitants privés d’Internet après «un vol» de câbles dans leur rue

Mercredi 23 juillet, la petite commune de Foix (Ariège) a été la cible de ce qui ressemble à un vol de câbles. Plusieurs habitations se sont retrouvées sans connexion internet.

Les habitants pointent du doigt un acte malveillant. Mercredi, plusieurs logements de la rue Aimé Césaire, à Foix (Ariège) se sont réveillés privés d'Internet. En cause : plusieurs câbles ADSL et fibre ont été sectionnés et volés sur au moins deux poteaux de la rue.

«Tout était arraché», décrit Georges, un habitant, selon La Dépêche. Depuis deux ans, cet homme construit sa maison pour y accueillir sa famille. Et pour lui, il n'y a aucun doute : il s’agit d’un acte volontaire commis par des individus en quête de cuivre. «Mais ce qu’ils ont pris ne vaut rien, inutile de se faire d’illusions, ils ne pourront même pas s’acheter une boîte de cure-dents avec !», affirme le quinquagénaire.

Des dégradations qui surviennent «minimum trois fois par mois»

Sur place, un technicien a donc été dépêché par Bouygues. Et pour le professionnel, cette dégradation n'est pas un cas isolé : cela arrive «minimum trois fois par mois». «Comme les voleurs ne savent pas si c’est du cuivre, ils prennent tout. Même quand ils savent que ça ne sert à rien, ils le récupèrent en espérant le revendre», précise-t-il à nos confrères.

De son côté, Orange privilégie pour l’heure la piste d’un incident involontaire. Un technicien dépêché sur les lieux a constaté «deux câbles fibres d’abonnés cassés», rapporte Sébastien Audra, responsable de la communication externe d’Orange Midi-Pyrénées.

«Même si on ne peut rien écarter, je ne pense pas qu’on puisse parler de sabotage ou de vols de câbles à des fins lucratives», précise-t-il. Dans ce cas précis, l’impact financier pour l’opérateur est jugé «infime». Néanmoins, «en fonction des situations et des portions de câbles volés, cela peut représenter des dizaines de milliers d’euros», souligne-t-il, selon la même source.