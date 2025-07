Facture d'électricité : ces 10 appareils qui consomment le plus

En 2025, maîtriser la consommation des appareils électroménagers est crucial face à la hausse des prix de l’électricité en France. Ce top 10 dévoile les appareils les plus énergivores et propose des conseils simples pour réduire sa facture tout en économisant de l’énergie.

Les appareils qui pèsent sur la facture. En 2025, avec un prix moyen de l’électricité en France autour de 0,21 €/kWh, selon EDF, maîtriser la consommation des appareils électroménagers est devenu essentiel pour réduire ses dépenses énergétiques.

Identifier les appareils les plus gourmands permet d’adopter des gestes simples pour limiter la consommation, diminuer la facture et agir pour l’environnement.

Parmi les appareils les plus utilisés au quotidien, certains peuvent peser lourd sur la facture d’électricité. Voici donc le classement des 10 appareils électroménagers qui consomment le plus chez vous, selon l'Ademe (Agence de la transition écologique) accompagné de conseils pour les utiliser de façon plus économique.

10 : Le micro-ondes. Consommation moyenne : 39 kWh/an. Coût annuel : 8,2 €.

Utilisé ponctuellement, le micro-ondes reste un consommateur non négligeable. Pour réduire sa consommation, choisissez un modèle performant, coupez les aliments en petits morceaux et nettoyez-le régulièrement.

9 : Le lave-linge. Consommation moyenne : 101 kWh/an. Coût annuel : 21,2 €.

Indispensable, le lave-linge consomme beaucoup. Préférez un modèle économe, privilégiez le mode éco ou le lavage à froid, et lancez la machine en heures creuses.

8 : La console de jeux vidéo. Consommation moyenne : 103 kWh/an. Coût annuel : 21,6 €.

Pour réduire la consommation : évitez le mode « démarrage instantané », mettez la console en veille et coupez l’alimentation quand elle n’est pas utilisée.

7 : Le four électrique. Consommation moyenne : 146 kWh/an. Coût annuel : 30,6 €.

Pour économiser : optez pour un four à chaleur tournante, évitez d’ouvrir la porte pendant la cuisson et lancez le nettoyage à la fin de la cuisson pour profiter de la chaleur résiduelle.

6 : L’éclairage. Consommation moyenne : 147 kWh/an. Coût annuel : 30,9 €.

Remplacez les ampoules classiques par des LED, évitez les lampes halogènes, utilisez la lumière naturelle au maximum et éteignez les lumières quand vous quittez une pièce.

5 : Les plaques de cuisson vitrocéramiques. Consommation moyenne : 159 kWh/an. Coût annuel : 33,4 €.

Couvrez vos casseroles, privilégiez des modèles économes et alternez entre cuisson courte et longue pour réduire la consommation.

4 : La télévision. Consommation moyenne : 187 kWh/an .Coût annuel : 39,3 €.

Pour limiter la consommation, préférez les téléviseurs OLED, baissez la qualité d’image quand c’est possible, et débranchez l’appareil lors d’absences prolongées.

3 : Le lave-vaisselle. Consommation moyenne : 192 kWh/an. Coût annuel : 40,3 €.

Remplissez-le bien, utilisez le mode éco, lancez-le pendant les heures creuses et privilégiez un modèle basse consommation.

2 : Le sèche-linge. Consommation moyenne : 301 kWh/an. Coût annuel : 63,2 €.

Privilégiez un modèle à pompe à chaleur, essorez le linge à haute vitesse avant séchage, ne surchargez pas le tambour, et utilisez-le avec modération.

1 : Le réfrigérateur combiné. Consommation moyenne : 346 kWh/an. Coût annuel : 72,7 €.

Pour économiser : limitez l’ouverture, maintenez une température de 4-5 °C, nettoyez régulièrement les grilles arrière et dégivrez régulièrement.