Manque de places en crèches : que contient le recours proposé par Gabriel Attal ?

Face au manque de places en crèche, Gabriel Attal veut instaurer un droit opposable à la garde d'enfants. L'instauration de ce recours est jugée «irréaliste» par les professionnels du secteur.

Tous les nouveaux parents connaissent le défi parfois insoluble que représente la recherche d'une place en crèche. Pour résoudre le problème, Gabriel Attal veut mettre en place un recours instituant un droit opposable à la garde d'enfants de moins de 3 ans. Cette idée est évoquée depuis plus de 15 ans en France mais n'a jamais été concrétisée.

Promis par Nicolas Sarkozy en 2007, ce projet, permettant aux familles de déposer un recours si ce droit n'était pas respecté, avait été en partie repris en 2022 par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat défendait alors un «droit à la garde d'enfant», évoquant au passage une indemnisation des parents «en cas d'absence de solution».

Depuis, le terme de «droit» a été abandonné au profit d'un «service public de la petite enfance», entré en vigueur en janvier, et d'une «garantie d’accueil de chaque jeune enfant». Gabriel Attal a toutefois décidé de réemployer ce terme, expliquant qu'il s'agit de «garantir à chacun une solution de garde», mais aussi de «lever une inquiétude constante pour les parents» ainsi que «l'un des principaux freins à la natalité».

«Une bonne idée sur le papier»

La mise en place d'un tel dispositif est toutefois jugée «irréaliste» en l'état par les professionnels du secteur. «Le droit opposable tout comme la garantie d'accueil, c'est une bonne idée sur le papier mais si on n'a pas les moyens de le rendre effectif, ça ne fonctionne pas», estime Julie Marty Pichon, co-présidente de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (Fneje).

«Il faut mettre les moyens avant, il y a eu des annonces mais à l'heure actuelle le compte n'y est pas», confirme Cyrille Godfroy, co-secrétaire général du Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE). Pour Elisabeth Laithier, présidente du Comité filière petite enfance, ces annonces politique «ne pourront être suivies d'effet» si «au préalable on n'a pas augmenté le nombre de solutions d'accueil du tout petit».

Les acteurs de la petite enfance pointent depuis des mois la pénurie de professionnels à laquelle ils sont confrontés. Plus de 10.000 manquent à l'appel en crèches et la situation devrait encore s'aggraver avec les 120.000 assistantes maternelles qui partiront à la retraite d'ici 2030.

«Ça va être des murs vides»

D'après les derniers chiffres officiels, portant sur 2023, 12 départements français affichent des taux d'accueil inférieurs à 50% et 25% des communes se trouvent dans une situation très tendue, laissant de nombreux enfants et leurs parents sans solution.

Le secteur reproche au gouvernement de promettre l'ouverture de places sans investir dans l'attractivité de la petite enfance. «Si on a des places mais pas de professionnels dedans, ça va être des murs vides», prévient Cyrille Godfroy, qui déplore des métiers mal-payés et sous-considérés.

Pour Julie Marty Pichon, le droit au mode d'accueil n'a fonctionné que dans les pays «où il y a eu des investissements massifs, une qualité d'accueil et une reconnaissance des professionnels». Elle cite l'exemple de l'Allemagne, qui a injecté des sommes importantes dans le secteur avant d'instaurer un tel dispositif, en 2010. Au-delà des près de 400.000 places de crèche créées entre 2005 et 2018, le pays a aussi investi dans la formation «à hauteur de 11,2 milliards d’euros en 2017 et a recruté plus de 600.000 personnes».