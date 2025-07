Blanchiment d'agent, fraude sociale, trafic de drogue... Ces milliards qui échappent à l'Etat

Les économies parallèles font perdre des milliards d'euros chaque année à l'Etat français. Blanchiment d'argent, fraude sociale, trafic de drogue... Les sources de pertes sont multiples.

La somme dépasserait chaque année, la centaine de milliards d'euros. Le trafic de drogue mené par les organisations criminelles, le blanchiment d'argent ou encore la fraude sociale, autant de causes de perte d'argent pour l'Etat français, qui cherche à les contrer.

Pour écouler leur argent sale, certaines organisations criminelles ouvrent des magasins éphémères pour blanchir l'argent récoltée.

«Ces commerces illicites vont avoir tendance à brader et à vendre à perte et donc à délester les commerces voisins légaux», confie pour CNEWS Laurent Cappelleti, économiste et professeur au CNAM. Avant d'ajouter. «Deuxièmement, au bout d'un moment, dans ce genre de commerce qui sert à blanchir de l'argent sale, c'est une clientèle "louche" qui vient et qui fait fuir les autres clients».

Un projet de loi prévu pour l'automne

La fraude sociale fait perdre également beaucoup d'argent à l'Etat français. Chaque année, c'est 13 milliards d'euros qui partent en fumée, selon le Haut conseil du financement de la protection sociale.

Par exemple, certains individus étrangers profitent du système pour bénéficier de remboursement auxquels ils ne sont pas censés avoir accès. D'autres vont jusqu'à usurper l'identité d'une autre personne pour abuser de ses droits.

Le gouvernement doit, dès l'automne prochain, proposer un projet de loi et combler ces failles. Objectif affiché : mieux lutter contre les fraudes en tout genre et l'optimisation fiscale illégale.