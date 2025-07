Livret A, compteur Linky, prix du gaz et de l'électricité... Voici tout ce qui change au 1er août

Le mois d'août 2025 marque plusieurs changements pour les Français. Malheureusement, les épargnants vont subir la baisse des taux de plusieurs livrets, dont le livret A. Les abonnements gaz et électricité vont également connaître une hausse de la TVA. Tour d'horizon.

Épargne : baisse des taux pour les livrets réglementés

Mauvaise nouvelle pour les épargnants : à compter du 1er août, le taux du Livret A passe de 2,4% à 1,7%. Une décision entérinée par le gouvernement, sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, en raison de la baisse de l’inflation, tombée à 0,88% au premier semestre 2025. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dont le taux suit celui du Livret A, est également concerné.

Le ministère de l’Économie rappelle que ces placements jouent un rôle clé dans le financement du logement social et de la transition énergétique, et que leur rémunération influence aussi le coût des prêts immobiliers pour les bailleurs sociaux et les PME.

Le taux du Livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux ménages modestes, sera lui aussi revu à la baisse, passant de 3,5% à 2,7%. Cette diminution reste toutefois moins marquée que celle prévue par la formule réglementaire, qui l’aurait ramené à 2,2%. Bercy évoque un geste en faveur des épargnants les plus fragiles.

Compteurs Linky : des frais pour les récalcitrants

Les consommateurs refusant toujours l’installation d’un compteur Linky devront désormais payer des frais supplémentaires. Selon le médiateur de l’énergie, une «composante tarifaire» fixe de 6,48 € HT sera appliquée tous les deux mois, à laquelle pourront s’ajouter 4,14 € HT si les index ne sont pas transmis depuis plus d’un an.

Il est toutefois possible d’éviter ces frais en transmettant ses relevés au moins une fois par an ou en acceptant un relevé sur site.

TVA : hausse sur les abonnements gaz et électricité

Autre changement au 1er août : la TVA réduite à 5,5% sur les abonnements au gaz et à l’électricité est supprimée. Elle s’élèvera désormais à 20%, conformément à une directive européenne imposant un taux uniforme pour un même service.

Pour limiter l’impact sur les factures, l’État prévoit une baisse de l’accise sur la consommation d’énergie et du TURPE. Côté électricité, l’accise passera de 33,70 €/MWh à 29,98 €/MWh. Pour le gaz, elle baissera de 17,16 €/MWh à 15,43 €/MWh, sur recommandation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Prix du gaz : légère stabilité en août

Depuis la fin des tarifs réglementés du gaz, la CRE publie chaque mois des prix repères. En août, le kilowattheure est facturé en moyenne 0,13920 € TTC pour la cuisson et l’eau chaude, et 0,10801 € TTC pour le chauffage. Des tarifs quasi stables par rapport à juillet.