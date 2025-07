Météo : grand soleil, retour des orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Entre soleil, averses et perturbations orageuses, la semaine s'annonce changeante, sur l'ensemble du territoire hexagonal. Les températures, elles, seront de saison.

L'été poursuit sa partir de cache-cache avec le soleil et les intempéries. En cette semaine passerelle entre le mois de juillet et d'août, une semaine instable attend le ciel métropolitain.

Le début de la semaine sera marqué par un temps globalement radieux, à l'exception de quelques départements de l'est de la France, touchés par les averses. Les communes de Reims, Strasbourg, Metz, Belfort ou encore Bourg-Saint-Maurice verront leur ciel voilé en ce lundi, pendant que celui du reste du territoire français sera plus clair.

Le début de semaine sera ensoleillé © Météo-France

Cette tendance se poursuivra mardi, où la pluie ne se cantonnera plus qu'à un seul département : le Bas-Rhin. Cependant, les températures ne seront pas particulièrement élevées : 24 °C à Paris et Lyon, 22 °C à Lille, 25 °C à Bordeaux et une maximale de 30 °C, à Montpellier.

Le mercredi, dès la première moitié de la journée, la dynamique va changer. Le ciel va laisser place à d'importants nuages et des pluies ponctuelles devraient tomber sur une grande partie du territoire. Seule une partie de la côte Atlantique, une partie de la Normandie et le sud-est du pays échapperont aux averses.

Les premières averses interviendront le mercredi © Météo-France

Les précipitations perdront en intensité dès le lendemain, jeudi, où seule une partie nord et est du pays seront concernés. Il s'agira du retour d'un soleil majoritaire, avec des températures agréables allant de 21 °C à 30 °C sur toute la Métropole.

Dès jeudi, les précipitations se limiteront au nord du pays © Météo-France

La fin de semaine, au contraire, sera plus instable. Vendredi, les pluies sont annoncées dans le tiers nord de l'Hexagone, de Lille à Auxerre en passant par Nantes ou encore Belfort. Le soleil continuera de briller dans les deux tiers sud, mais dès samedi, les intempéries concerneront l'ensemble du pays.

Seule la région du littoral méditerranéen échappera à ces passages pluvieux. Des orages pourraient même s'abattre samedi après-midi dans les environs de l'agglomération lyonnaise et dans l'est de la France.

Le week-end pourrait être marqué par les averses © Météo-France

Enfin, dimanche, le temps sera maussade sur la moitié nord-est du pays. Les températures seront toujours comprises entre 20 °C (Cherbourg, Lille, Aurillac) et 30 °C Ajaccio. Dimanche 3 août pourrait être l'une des journées les plus fraiches depuis de nombreuses semaines.