Puy-de-Dôme : trois spectateurs tués après une sortie de route lors d'un rallye automobile

Trois spectateurs sont morts ce samedi 26 juillet percutés par une voiture faisant une sortie de route, lors du rallye automobile de la Fourme, dans le Puy-de-Dôme, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Un accident mortel. Une sortie de route d'une voiture de rallye a provoqué la mort de trois spectateurs qui assistaient à la course automobile, vers 10h, ce samedi.

Les faits ont eu lieu entre Baffie et Fontlobines, sur la commune de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme. Pour prendre en charge les victimes de la sortie de piste de la voiture n°52, une dizaine de gendarmes et un hélicoptère Dragon 63 ont rapidement été déployés. Le préfet du département s'est rendu sur les lieux où un point presse a été organisé à 14h.

A cette occasion, il a déclaré : «Ce rallye est au cœur de la forêt, dans la commune de Saint-Just. A ce stade, on peut dire qu'il s'agit d'une sortie de route. Il y a eu des spectateurs percutés par le véhicule de course et parmi eux, nous avons à déplorer deux décès et une urgence absolue». Quelques minutes plus tard, le parquet informait que la troisième victime avait succombé à ses blessures.

«une douzaine de personnes impliquées»

«Au total, nous avons une douzaine de personnes impliquées, dont les deux décédés et l'urgence absolue. La conductrice est en urgence relative, elle a été prise en charge, à l'hôpital. Une cellule psychologique a été ouverte et une enquête a été ouverte par madame la procureure pour préciser les circonstances de ce drame», a-t-il repris. La procureure de la République est quant à elle arrivée à 15h.

Deux blessés, dont l'un en urgence absolue, ont été transportés vers le centre hospitalier de Clermont-Ferrand. La conductrice ne souffre quant à elle que de blessures légères. «Plusieurs» autres spectateurs, témoins de la scène, ont été «choqués» et sont également prises en charge.

Le circuit de Rallye de la Fourme, qui accueille cette année sa 32e édition, a déjà connu le deuil en 2024, lorsqu'un commissaire aux courses, âgé de 42 ans, a été tué en intervenant après un accident.