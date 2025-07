Statues de la cérémonie des JO de Paris 2024 : qui sont ces 10 femmes illustres exposées porte de la Chapelle ?

Pour fêter le premier anniversaire des Jeux olympiques de Paris, la capitale installe les statues présentées au cours de la cérémonie d'ouverture. Les dix œuvres représentent autant de femmes importantes pour l'histoire française.

Une première bougie qui se fête. Il y a un an déjà, la France accueillait les Jeux olympiques de Paris 2024, avec plus de 10.500 athlètes et 206 nations. L’événement a été marqué par un succès majeur, avec un total de 11 millions de visiteurs.

Mais, cet été, un air de JO flotte toujours. Nostalgie ou envie de prolonger le plaisir, la ville de Paris a décidé de mettre l’événement à l’honneur, un an plus tard. Plusieurs animations sont prévues ce samedi et, en se baladant dans la capitale, il sera aussi possible d’observer des éléments emblématiques de l'été dernier, comme les dix statues dorées, représentant autant de femmes qui ont marqué l’histoire de France.

Ces dernières avaient été érigées au niveau du pont Alexandre III pendant l'ouverture et, dès la fin des Jeux olympiques, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait fait part de son désir de revoir ses statues dans les rues de la ville.

Chose faite : les statues de plusieurs mètres de haut sont visibles dès aujourd’hui, dans le 18e arrondissement, rue de la Chapelle. Mais, qui sont ces femmes, et que représentent-elles pour l’histoire du pays ?

Christine de Pizan (1364 - 1431)

Christine de Pizan est représentée un livre à la main, accompagnée d’un chien : cette femme, née à Venise en 1364, a été la première femme de lettres française à pouvoir vivre grâce à sa plume. À la fois poétesse et écrivaine, elle a brisé toutes les conventions de l’époque en donnant des cours à des hommes.

Aujourd’hui considérée comme la première intellectuelle féministe de l’Europe moderne, Christine de Pizan était en avance sur son temps de par ses revendications et ses engagements. Dans son œuvre la plus notable, «La Cité des Dames», elle avait imaginé une société où les femmes sont reconnues pour leur vraie valeur.

Jeanne Barret (1740 - 1807)

Jeanne Barret est une figure moins connue et pourtant, son histoire et tout aussi inspirante. Sa statue la représente en tenue de navigation, un livre de botanique sous le bras, les traits légèrement masculinisés. Pour cause, Jeanne Barret a été la première femme à faire le tour du monde, tout en étant travestie en homme. En effet, à cette époque, la présence de femmes à bord des navires est strictement interdite.

En plus de participer aux manœuvres de l’équipage, elle a observé, classé et permis de conserver des spécimens de la flore à chaque étape du voyage du navire. En France, on lui doit la découverte de 3.000 espèces de plantes.

Olympe de Gouges (1748 - 1793)

Difficile de ne pas mentionner Olympe de Gouges lorsqu’il est question des femmes marquantes de l’histoire française. Femme de lettres, autrice de théâtre, elle s’est engagée dans la Révolution française après son emménagement dans la capitale.

Elle était, au même titre que Christine de Pizan, une militante convaincue. En effet, Olympe de Gouges a écrit contre l’esclavage, s’est engagée pour le droit au divorce, et pour l’égalité homme-femme. On lui doit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu’elle a d’ailleurs adressée à la reine, dans l’espoir d’obtenir son soutien pour cette cause.

Louise Michel (1830 - 1905)

Louise Michel, institutrice et poétesse, est une figure du mouvement révolutionnaire radical des années 1870. Élue présidente de la Comité de vigilance citoyenne du 18e arrondissement de Paris, elle y était très active. Elle s’est même portée volontaire pour aller assassiner le président de l’époque, Adolphe Thiers. Ses actions et son engagement lui ont valu le surnom de «Vierge Rouge».

La statue de Louise Michel porte un drapeau loin d’être anodin. L’écriture se déroule dans son dos : «Du pain ou la mort». Ce drapeau, Louise Michel l’aurait brandi lors du pillage d'une boulangerie, pendant la manifestation des ouvriers le 9 mars 1883 à Paris.

Alice Guy (1873 - 1969)

Ce nom ne devrait pas être inconnu pour les cinéphiles avérés. Sténodactylographe de formation, Alice de Guy s’était intéressée aux appareils photographiques que fabriquait son employeur, Léon Gaumont, fondateur de la société homonyme. Elle a tourné, sur son temps libre, quelques courts métrages de fiction, dont l’œuvre «La Fée aux choux», qui connaîtra un succès indéniable.

Grâce à cette première réalisation, Alice Guy s’est retrouvée à la direction d’un service chargé de la production des films de fiction et devient, ainsi, la première femme réalisatrice, scénariste et productrice.

Alice Milliat (1884 - 1957)

La statue d’Alice Milliat est la seule des dix à avoir les cinq anneaux des Jeux olympiques. Elle est, aussi, la seule femme sportive représentée. Elle pratiquait l’aviron à haut niveau – d'où la pagaie qu’elle tient – et s’est également lancée dans le hockey sur gazon et la natation.

Elle est devenue la Présidente du club Fémina-Sport en 1915, et fait partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France. Son combat principal est resté celui de la participation des femmes aux Jeux olympiques.

Il était ainsi indispensable de représenter Alice Milliat aux Jeux olympiques de Paris 2024, première édition à accueillir autant d’hommes que de femmes athlètes.

Paulette Nardal (1896 - 1985)

Paulette Nardal, d’origine martiniquaise, est l’une des seules femmes de couleur représentée dans ces dix statues, avec Gisèle Halimi. Elle a quitté la Martinique pour Paris en 1920 avec un but : poursuivre des études d’anglais. Cette descendante d’esclaves était alors déjà institutrice, comme sa mère.

Une fois installée dans la capitale, Paulette Nardal a été la première femme noire inscrite à l’université de la Sorbonne. À la fois intellectuelle, écrivaine et journaliste, elle a écrit dans La Dépêche africaine, et a dénoncé les inégalités présentes dans les colonies françaises. Féministe au même titre que les autres femmes représentées à ses côtés, elle a également créé un journal féministe martiniquais.

Simone de Beauvoir (1908 - 1986)

Qui dit Simone de Beauvoir, dit «Deuxième Sexe». Cet essai est rapidement devenu une référence du féminisme moderne. Mais, avant cela, Simone de Beauvoir s'était illustrée comme philosophe. Elle avait, en 1929, décroché la deuxième place du concours d’agrégation de philosophie juste derrière Jean-Paul Sartre, avec qui elle entretenait une relation.

Communiste et existentialiste, ses écrits lui permettront de voyager dans le monde, et de rencontrer des personnalités communistes comme Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, Richard Wright. Simone de Beauvoir a également joué un rôle indéniable dans la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la Guerre d'Algérie et dans le combat pour le droit à l'avortement.

Simone Veil (1927 - 2017)

La statue de Simone Veil se tient droite, devant un pupitre muni de deux micros. On doit à cette politicienne et magistrate le projet de loi sur la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), et ce, malgré l’hostilité bien présente à cette époque.

Néanmoins, avant cette carrière en politique, Simone Veil a connu la guerre. En 1944, alors âgée de 16 ans, elle a été arrêtée et déportée vers des camps de concentration. Elle a ainsi survécu à la Shoah, contrairement à ses parents et son frère.

Simone Veil a également participé à la construction de l’Union européenne et a été, pendant trois ans, entre 1979 et 1982, à la présidence du premier Parlement européen.

Gisèle Halimi (1927 - 2020)

Gisèle Halimi est représentée en tenue d’avocate, visiblement en plein discours. Cette franco-tunisienne s’est fait connaître en 1960, au cours du procès de Djamila Boupacha, une militante algérienne accusée d’assassinat. Elle avait été violée et torturée par des militaires français.

L’avocate s’est également illustrée pendant le procès de Bobigny, en 1972. Dans ce dernier, Gisèle Halimi défend une jeune fille de 16 ans, qui avait avoué avoir avorté après un viol. Ce procès, qu’elle a remporté, avait marqué un tournant dans la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse.