Un an après les JO de Paris 2024 : la capitale célèbre la Seine ce samedi

Un an après la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, la Seine sera à l’honneur ce samedi. Plusieurs événements sont organisés tout au long de la journée afin de célébrer le fleuve.

«Une journée souvenir». Un an après la cérémonie d’ouverture grandiose des Jeux olympiques de Paris, plusieurs célébrations se dérouleront sur la Seine ce samedi, comme le prévoit le programme disponible sur le site de la mairie de Paris.

Cette journée commencera par 100 à 130 embarcations de Kayak, aviron, paddle et dragon boat qui descendront la Seine. Le départ est prévu à 7h30 de Bercy, dans le 12e arrondissement, et l’arrivée, au Port des St Pères, entre le 6e et 7e arrondissement, est prévu vers 9h45.

Karaoké et spectacle participatif

De 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30, des croisières pédagogiques feront des boucles de trois heures en partant de l’escale du port d’Austerlitz pour remonter la Seine jusqu’à Choisy-le-Roi avant de revenir.

Il y aura également trois démonstrations d’un spectacle des gymnastes de la Brigade des Sapeurs de Paris au niveau de l’espace de baignade à Bras Marie. Les représentations auront lieu à 11h30, 14h et 15h30.

Des animations auront lieu sur la Place du Châtelet, comme un Bingo Music Quiz de 16h à 17h avec de nombreux lots à gagner, mais aussi un karaoké géant et un DJ set dans la soirée.

Enfin, une performance artistique sous forme de spectacle participatif se tiendra dans la cour intérieure de l’Académie du Climat, dans le centre de Paris, avant une procession vers la Seine, ainsi qu’un spectacle à partir de 19h.

Dans le cadre de ces célébrations, les anneaux olympiques seront projetés sur la Tour Eiffel jusqu'au dimanche 27 juillet.