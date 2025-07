Aude : l'incendie qui a parcouru plus de 600 hectares est stabilisé mais pas encore fixé

L'incendie qui s’est déclaré samedi 26 juillet sur le littoral de l’Aude est stabilisé mais pas encore fixé ce dimanche matin. Il a déjà ravagé 630 hectares de végétation et endommagé sévèrement deux habitations, selon la sous-préfecture.

Des flammes dévastatrices. Après avoir parcouru 630 hectares de végétation et sévèrement endommagé deux maisons, le violent incendie qui s’est déclaré samedi sur le littoral méditerranéen dans l’Aude a été circonscrit et stabilisé ce dimanche matin, a-t-on appris de source préfectorale.

En revanche, le risque d’incendie reste très élevé dans ce secteur frappé par la sécheresse, une chaleur intense et des vents soutenus, a alerté à l'AFP le sous-préfet de l'Aude, Rémi Recio.

630 pompiers et 180 véhicules terrestres restent mobilisés

Ce dernier précise que plus de 630 pompiers et 180 véhicules terrestres restent mobilisés pour maîtriser l’incendie, qui est en voie de fixation. Ces équipes ont lutté toute la nuit sur les points de redémarrage du sinistre pour le «canaliser», parvenant à le «stabiliser et le contenir dans un périmètre sans habitation», a-t-il ajouté.

Ils espèrent pouvoir fixer l'incendie dans la journée avec l'appui à partir de 09H30 de deux Canadair et de deux hélicoptères bombardiers d'eau, un dispositif aérien réduit par rapport à samedi car d'autres départements sont en vigilance renforcée.

1.000 personnes évacuées préventivement à Port-la-Nouvelle

Tous les habitants et les vacanciers - un millier - qui avaient été évacués préventivement à Port-la-Nouvelle ont pu regagner samedi soir leurs maisons et leurs campings. Météo-France avait placé le département de l'Aude en vigilance orange ce samedi pour «risque élevé» d'incendie

C'est en début d'après-midi, à Sigean, que feu s'est déclaré, avant de parcourir 610 hectares de végétation en direction de Port-la-Nouvelle. Selon le sous-préfet, aurait pris d'une bordure de l'autoroute A9, qui relie la vallée du Rhône à l'Espagne.