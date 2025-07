«Avant ils résistaient, maintenant ils craquent» : 41% des soignants libéraux ont déjà été agressés

Une étude menée par l'association Soins aux professionnels de santé (SPS), Doctolib et la Grenoble école de management (GEM) rapporte que la santé mentale des soignants libéraux se détériore de jours en jours. Outre un épuisement lié à leur activité, ils sont près de la moitié à avoir été victimes d'agressions.

Ils sont infirmiers, médecins généralistes, kinés, psychologues... Tous constituent la colonne vertébrale de notre système de santé. Et pourtant, les soignants libéraux ne se sont jamais sentis autant en insécurité.

Un état des lieux préoccupant que dressent conjointement l'association Soins aux professionnels de santé (SPS), Doctolib et la Grenoble école de management (GEM) dans une étude sur la santé mentale au travail des professionnels de santé libéraux, dont les résultats ont été publiés le 21 juillet dernier.

Sur les deux dernières années, 41% des soignants déclarent avoir été victimes d'agressions verbales ou de menaces. Pire, 6% rapportent même avoir subi une agression physique. «L'évolution s'est accrue depuis quelques années. Avant, les soignants, notamment libéraux, résistaient, maintenant, ils craquent», a déploré auprès de CNEWS Catherine Cornibert, directrice générale de l'association SPS.

Une santé mentale à risque

Une banalisation de la violence qui n'est pas inhérente à la détérioration de leur santé mentale. Ce sont ainsi 25% des généralistes et 14% des spécialistes qui présentent un score critique au CBI (Copenhagen Burnout Inventory), un outil de mesure du burn-out professionnel.

Parmi les soignants interrogés, 18% ont déjà reçu un diagnostic de burn-out et 19% de dépression. Plus largement, 50% des soignants disent avoir du mal à préserver leur santé mentale et 63% se disent usés à la fin de leur journée de travail.

Pour Catherine Cornibert, «la surcharge administrative et le manque de reconnaissance» ont des effets néfastes sur leur santé mentale». Ces chiffres vont dans le sens d’enquêtes précédentes sur le niveau de souffrance psychologique dans l’exercice libéral, notamment l’étude menée par l’INSERM avec Doctolib en 2022 où 71% des médecins libéraux déclaraient souffrir de burn-out pendant la seconde vague de COVID-19.

Les médecins insatisfaits par leur rémunération

Si 80 % des soignants estiment important de trouver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ils ne sont cependant que 17% à dire parvenir à séparer les deux, selon l’étude.

On y observe particulièrement que les médecins continuent de se rendre disponible pour leurs patients sur leur temps libre : près de la moitié des médecins généralistes (49%) déclarent être «souvent ou tout le temps» disponibles pour leurs patients sur leur temps libre et plus d’un quart (27%) «parfois» disponibles.

Enfin, les professionnels de santé ont été interrogés sur le nerf de la guerre : l’argent. Près de 68% des généralistes et 56% des spécialistes estiment que leur rémunération n’est pas à la hauteur de leur qualification.