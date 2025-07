Congés payés : ce qui va changer si vous tombez malade pendant vos vacances

Sommée par la justice européenne, en juin dernier, de permettre aux salariés de reporter leurs congés payés lorsqu’ils tombent malades pendant leurs vacances, la France devrait appliquer cette directive très prochainement.

Un changement attendu. Alors qu'aucune disposition n'est prévue dans le Code du travail en cas de maladie survenant pendant les congés payés, sauf en cas d'accord collectif spécifique, le gouvernement français devrait bientôt autoriser le report de ces jours.

Actuellement lorsqu'un employé contracte une maladie et bénéficie d'un arrêt maladie pendant ses vacances, le premier motif d'absence déclaré reste prioritaire selon la Cour de cassation. Il peut donc automatiquement faire une croix sur ses congés payés.

Néanmoins, la jurisprudence européenne considère les congés payés et les arrêts maladies ne doivent pas se superposer, les vacances devant permettre de se reposer, en bonne santé, pour reprendre le travail en forme. Seulement si un salarié est malade pendant ses congés, ce temps de repos n'est pas effectif.

Une mise en demeure en juin 2025

En 2021, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) avait alors rappelé à la France que sa législation ne respectait pas ce principe. Face à l'absence de changement, la Commission européenne a mis l'Hexagone en demeure en juin dernier, estimant qu'elle «n'est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs».

Le gouvernement dispose de deux mois pour répondre. Sans réponse satisfaisante, la Commission pourra saisir la CJUE, une procédure pouvant durer plusieurs années avant une condamnation et une obligation de modifier la loi française.

Toutefois, il devrait être possible prochainement de reporter ses congés payés quand on tombe malade et qu'on est en arrêt maladie. «Afin d'éviter tout contentieux inutile, et sans préjudice des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, les employeurs peuvent ainsi avoir intérêt à s'inspirer de ces décisions lorsqu'un salarié est placé en arrêt maladie durant ses congés payés», peut-on lire sur la page dédiée aux congés payés sur le site gouvernemental.

Autrement dit, afin d'éviter d'éventuels conflits avec un salarié tombant malade pendant ses vacances, un employeur devrait se conformer aux décisions établies en la matière par les tribunaux, sauf si la convention collective prévoit déjà une règle différente.

Ce n'est pas la première fois que la Commission européenne rappelle la France à l'ordre sur le temps de travail. En avril 2024, le gouvernement a déjà été contraint d'adapter sa législation concernant l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie.