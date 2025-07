Limoges, Nîmes, Béziers... Ces villes moyennes à feu et à sang

Limoges, Béziers ou encore Nîmes, toutes ces villes moyennes ont dernièrement été touchées par des actes violents. Une tendance qui s'accentue un peu plus chaque jour en France.

Les villes moyennes de France en proie aux émeutes urbaines. Ces dernières semaines, des communes françaises ont été le théâtre de violences inouïes. Comme à Limoges, où une centaine d’individus ont agressé des automobilistes et affronté pendant plusieurs heures les forces de l’ordre à l’aide de mortiers, de cocktails Molotov et de battes de baseball.

«Une guérilla locale»

Lors de cette triste soirée, survenue le 18 juillet dernier, neuf policiers ont été blessés. «Il y avait quelque chose de très structuré et ça signifie, pour moi, que c’est un acte de guerre. Comme ce n’est pas une guerre généralisée, c’est une guérilla locale», dénonce Emile Roger Lombertie, maire LR de Limoges. Pour ramener le calme dans la ville, une compagnie de CRS a dû être déployée dans le quartier du Val de l'Aurence.

Des scènes similaires ont aussi eu lieu à Charleville-Mézières, Compiègne ou Jullouville, petite station balnéaire de la Manche, où un restaurateur et sa femme ont été violentés par une trentaine d’individus.

Deux fois plus de trafiquants interpellés qu'en 2024 à Béziers

À Béziers, une quarantaine de jeunes ont tendu un piège aux policiers en réponse à de multiples interpellations et saisis pour lutter contre le narcotrafic. «C’est encore une fois la réponse à des actes que nous avons posés. Vous savez, depuis le début de l’année, on a interpellé à Béziers deux fois plus de trafiquants que l’année dernière», précise François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault.

Selon lui, «il y a sans doute un effet d’entraînement par les réseaux sociaux et les faits qui se sont produits dans d’autres villes». Pour tenter de lutter contre cette délinquance, des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans ont été mis en place dans plusieurs villes.