Marche contre la vie chère en Outre-Mer : le mouvement reprend ce dimanche lors d’une manifestation prévue à Paris

Ce dimanche 27 juillet, une nouvelle marche contre la vie chère est organisée à Paris, place de la Nation. Une marche pour «mettre la pression» sur le gouvernement, alors que Manuel Valls doit présenter un projet de loi contre la vie chère en Outre-mer.

À l’initiative du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) et de Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère en Martinique, une nouvelle marche de contestation aura lieu à Paris dimanche 27 juillet, au départ de la place de la Nation, à 12h.

Les écarts de prix entre les territoires d’outre-mer et l’Hexagone sont très conséquents. Selon les chiffres de l’Insee en 2023, ces écarts variaient de 15,8 % en Guadeloupe, de 13,8 % en Martinique, de 13,7 % en Guyane, de 10,3 % à Mayotte et de 8,9 % à La Réunion, si l’on exempte les loyers. L’écart est d’autant plus important pour les produits alimentaires. Par rapport à la métropole, l’écart de prix est de 30 % à Mayotte, de 37 % à La Réunion, de 39 % en Guyane, de 40 % en Martinique et de 42 % en Guadeloupe. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait indiqué que 55 % des personnes interrogées disaient renoncer à des dépenses du quotidien afin d’assurer l’essentiel.

Une action du gouvernement contestée

«Le combat, il ne s’est jamais arrêté. Le combat, il continue. On a eu plusieurs étapes dans ce combat. On a eu plusieurs face-à-face avec le système qu’on combat. On a eu des tables rondes. Dernièrement, on a eu des APVC. Comme je dis, nous, on se bat dans l’ombre comme dans la lumière. Militantisme comme dans le côté administratif », avait déclaré Rodrigue Petitot lors de la dernière réunion d’infiltration le 17 juillet au micro de RCI.

Dans une circulaire datant du 10 juillet dernier, le gouvernement a demandé aux préfets «de faire de la lutte contre la vie chère une priorité absolue» de leur action. L’objectif est d’élargir les négociations autour des prix aux «services téléphoniques, bancaires et d’entretien automobile».

Les manifestants ce dimanche voudront mettre la pression sur le gouvernement. Un projet de loi sur la vie chère doit être présenté prochainement par Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Le texte vise à soutenir la régulation économique outre-mer (LRE) dans un contexte de baisse du budget alloué aux Outre-mer. Avec les annonces de François Bayrou concernant le budget 2026, le portefeuille dédié aux Outre-mer pourrait baisser de 200 millions d’euros l’année prochaine.

Le projet de loi est d'ailleurs déjà contesté par l’opposition. Le député martiniquais Jean-Philippe Nilor (LFI) évoque une «réponse timide et parcellaire à la question de la vie chère» dans Outre-mer La Première.

Participation de la France insoumise à la manifestation

Parallèlement, la France insoumise (LFI) a indiqué qu’elle soutenait cette marche contre la vie chère en Outre-mer. «Les différences de prix en l’Outre-mer et l’Hexagone atteignent jusqu’à 38 % et cela concerne particulièrement l’alimentation, le logement, les transports ou encore les abonnements téléphoniques et internet souvent 2 à 4 fois plus chers. Cela est d’autant plus grave que le taux de pauvreté y est vertigineux et que la grande pauvreté y est 5 à 10 fois plus élevée que dans l’Hexagone», décrit le parti d’extrême gauche, qui annonce que sa présidente, Mathilde Panot, participera à la marche avec Jean-Hugues Ratenon, député LFI de la cinquième circonscription de La Réunion.

Le 21 janvier dernier, la dernière manifestation contre la vie chère dans les Outre-mer avait déjà été organisée à Paris. Entre la place de la République et la place de la Nation, le cortège n’avait attiré que 150 personnes. Les manifestations du RPPRAC sont fréquentes depuis la première mobilisation, le 1er septembre 2024, qui avait bloqué temporairement le Grand port maritime de Martinique.