Morbihan : le moteur d'un bateau de plongée explose, cinq personnes transportées à l'hôpital

À proximité du port de Lorient, une explosion provenant d'un bateau s'est fait entendre samedi 26 juillet, dans l'après-midi. Parmi les quatorze personnes étaient à bord, six ont été légèrement blessées.

Plus de peur que de mal. Alors qu'un groupe de plongeurs était parti en mer pour une sortie samedi 26 juillet, une explosion est survenue, à 500 mètres des côtes de Lorient (Morbihan), en fin d'après-midi, aux alentours de 18h.

L'explosion provient du moteur du semi-rigide en question, noir et bleu, qui appartenait à un club de plongée vannetais, comme le rapportent nos confrères de France Bleu. À bord, se trouvaient quatorze personnes.

Deux sont passés par-dessus bord

Parmi eux, deux eux sont passés par-dessus bord et sont tombés dans l'eau au moment de l'explosion. Un bateau de plaisancier est tout d'abord venu prêter main forte, remorquant le semi-rigide, avant de donner l'alerte à la radio. Un troisième bateau les a ensuite rejoints pour secourir les deux personnes à la mer.

Arrivés aussi rapidement que possible, les secours en mer ont dépêché sur place un de leur navire afin de ramener l'embarcation et ses occupants sur terre ferme.

Au total, seize engins, près de quarante sapeurs-pompiers et des membres de la police et du Smur ont été mobilisés. Six personnes ont été légèrement blessées dans l'incident et cinq transportées à l'hôpital de Lorient.