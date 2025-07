Tour de France 2025 : quartiers fermés, contrôles renforcés... Voici le dispositif de sécurité pour l’arrivée à Paris

Le Tour de France touche à sa fin ce dimanche 27 juillet. Cette année, la dernière étape retrouve la capitale en passant par les bords de Seine, la Butte Montmartre et, évidemment, les Champs-Élysées. Des restrictions de circulation sont prévues et les forces de l'ordre seront massivement déployées.

Une étape finale qui s’annonce festive, mais sous haute vigilance ce dimanche. Comme lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le Tour de France fera escale sur la butte Montmartre. L’an passé, des milliers de fans s’étaient amassés sur ce haut lieu du tourisme. Les coureurs passeront également par les Champs-Élysées, autour du Louvre et du Jardin des Tuileries, ainsi que devant l’église de la Madeleine. L’organisation de cette journée s’apparente à un défi sécuritaire.

Pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs le long des routes, un lourd dispositif a été mis en place. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a indiqué que 3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l’occasion. Le fonctionnaire d’État a également souligné qu’un périmètre SILT (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) sera activé dès 7h du matin sur les Champs-Élysées, lieu de l’arrivée de l’étape et du podium final, ainsi que dans le quartier de la Madeleine à partir de 9 heures.

Comme le précise la Mairie de Paris, ces périmètres ne seront accessibles «uniquement via des points de filtrage». «Tout le monde peut accéder au périmètre SILT (sauf pour accéder aux espaces ‘ASO’, près de la ligne d’arrivée, une invitation est nécessaire), mais les piétons sont soumis à une fouille. Les cyclistes ne sont pas autorisés dans ce périmètre », communique la municipalité.

Plusieurs rues et stations de métro interdites d’accès

En dehors de ces zones spécifiques, les piétons et les cyclistes pourront circuler librement. Attention toutefois à ne pas être bloqués par le parcours du Tour : il est impossible de traverser les voies durant la course. Des « points de cisaillement » pour les piétons seront mis en place lorsque les coureurs ne seront pas en approche. Il y aura 18 points prévus sur la boucle Montmartre, cinq points de cisaillement sur les boulevards des Batignolles et Malesherbes, et trois sur Madeleine et rue Royale.

Périmètre de restriction de circulation établi par la préfecture de Paris pour l'arrivée du Tour de France 2025. ©Ville de Paris

Pour les automobilistes, le stationnement est interdit depuis vendredi 25 juillet à 18h tout au long du parcours de la course. Autour du parcours, plusieurs endroits seront bloqués à la circulation dimanche 27 juillet, ainsi que dans les périmètres indiqués sur la carte ci-dessus. Dès 6h, le secteur des Champs-Élysées, côté Charles-de-Gaulle-Étoile, sera interdit aux automobilistes (secteur bleu sur la carte ci-dessus). Les Champs-Élysées, côté Concorde, ainsi que le secteur de la Madeleine, seront interdits à la circulation dès 9h (en jaune). À partir de 13h, les secteurs de Montmartre (en noir) et des Grands Boulevards (en violet) seront inaccessibles aux véhicules motorisés.

De nombreuses stations de métro seront fermées dimanche. Les stations Tuileries, Concorde, Clémenceau, Franklin Roosevelt, George V, Charles-de-Gaulle-Étoile et Madeleine seront fermées toute la journée. Les bouches de métro Villiers, Rome, Place de Clichy, Blanche et le funiculaire de Montmartre ne seront plus accessibles à partir de 13h. À 20h30, les périmètres de circulation seront levés.