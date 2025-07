Bouches-du-Rhône : les autoroutes A7 et A51 coupées pendant plusieurs heures en raison d'un incendie près de Marseille, le feu n'évolue plus

Un violent incendie au nord de Marseille a perturbé la circulation lundi durant plusieurs heures, provoquant la fermeture dans les deux sens des autoroutes A7 et A51 et perturbant au passage le trafic aérien de la deuxième ville de France.

Le nord de Marseille en proie aux flammes. En raison d'un départ de feu au niveau des communes des Pennes Mirabeau et de Septèmes-les-Vallons, les autoroutes A7 et A51 ont été fermées au niveau de l'échangeur 517 ce lundi après-midi, avant d'être de nouveau ouvertes à la circulation aux alentours de 21h30 pour les véhicules légers en fin de journée.

Le feu «est en cours» au niveau des communes des Pennes Mirabeau et de Septèmes-les-Vallons, indiquait en début d'après-midi sur X la préfecture des Bouches-du-Rhône, appelant via un message FR-Alert sur les téléphones portables à «évitez» le secteur et à ne pas tenter de monter sur Aix-en-Provence ou de descendre sur Vitrolles par les voies secondaires, pour éviter les panaches de fumée.

Un feu est en cours au niveau de l'échangeur 517, entre les autoroutes A7 et A51 (Pennes Mirabeau et Septèmes-les-Vallons).

Les deux autoroutes sont fermées dans les deux sens.

Evitez le secteur et tenez vous informés. pic.twitter.com/QDM9TAator — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) July 28, 2025

11 hectares parcourus par le feu

Les atterrissages à l'aéroport de Marseille-Provence ont, pour leur part, été «suspendus» durant un peu plus d'une heure avant de pouvoir reprendre, comme indiqué par le préfet des Bouches-du-Rhône.

2 Dash, 4 Canadairs, 2 hélicoptères bombardiers d’eau, 100 engins au sol et 400 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes, alors que 11 hectares de forêt ont été parcourus par le feu à 19h.

Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge aux feux de forêt depuis samedi, ainsi que le Vaucluse ce lundi, en raison de risques «très élevés» d'incendies liés notamment à un fort mistral.