Législative partielle à Paris : Michel Barnier officiellement investi par Les Républicains

L’ancien Premier ministre Michel Barnier a été officiellement investi par Les Républicains comme candidat du parti à l'élection législative partielle de Paris en septembre prochain, ont indiqué ce lundi à CNEWS des participants à la Commission nationale d’investiture.

Le candidat officiel du parti. Michel Barnier représentera Les Républicains lors de l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris en septembre prochain, a appris CNEWS auprès de participants à la Commission nationale d’investiture.

L’ancien Premier ministre était en concurrence avec l’actuelle ministre de la Culture, Rachida Dati, qui avait fait part de sa volonté de se présenter lors de ce scrutin. Toutefois, dans un entretien au Parisien, la ministre a indiqué qu’elle se porterait candidate quelle que soit l’issue de la commission.

Une candidature dissidente notamment soutenue par la députée Horizon et vice-présidente de l’Assemblée nationale, Naïma Moutchou.

Sur X, elle a déclaré : «Je connais Rachida Dati. Son parcours force l’estime, son engagement ne s’est jamais démenti. Elle maîtrise chaque enjeu du 7e, chaque coin de cette circonscription qu’elle a fait grandir (…) Dans cette législative partielle, je la soutiens personnellement».

Valérie Pécresse soutient Michel Barnier

De son côté, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a appelé Rachida Dati a renoncé à cette candidature parisienne. «La droite pour gagner a besoin d'union et plus de division», a-t-elle déclaré.

«Barnier à l'Assemblée et Dati aux municipales à Paris. Nous avons encore quelques semaines pour trouver un accord qui évite les malentendus et un combat stérile et fratricide !», a-t-elle ajouté.

Le 11 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé l’élection du député Ensemble pour la République Jean Laussucq. Il lui est notamment reproché d’avoir réglé «des dépenses de campagne au moyen de son compte bancaire personnel» mais aussi d’avoir laissé un tiers régler une «part significative des dépenses» de sa campagne.