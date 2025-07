Corrèze : pourquoi la ministre du Tourisme passe-t-elle la journée de ce mardi dans le département ?

Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme, est attendue en Corrèze ce mardi pour échanger avec les acteurs locaux des filières du tourisme patrimonial et du savoir-faire en milieu rural.

Un but : mettre en valeur le patrimoine culturel régional. La ministre déléguée chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, se déplace ce mardi en Corrèze afin «d'échanger avec les acteurs locaux de la filière du tourisme et d'évoquer les différents enjeux du tourisme patrimonial, du tourisme de savoir-faire et du tourisme en milieu rural», selon un communiqué de son cabinet.

Dans les faits, elle doit se rendre dès 10h30 à l’inauguration du pôle Néandertal, situé dans la commune de La Chapelle-aux-Saints, après deux ans de travaux. Le site s’inscrit dans le prolongement de la grotte Bouffia Bonneval, où un squelette de notre très lointain cousin, vieux de 50.000 ans, a été découvert pour la première fois en 1908.

En réponse au succès grandissant de l'actuel #musee, la création d'un Pôle #Neandertal est engagée.



A découvrir à l'horizon 2024 : scénographie, réalité augmentée, centre d'interprétation avec l'emploi de matériaux naturels pour la construction de ce nouvel espace muséal.

Il sera ouvert tous les jours jusqu’à fin septembre, avant de fermer ses portes et de les rouvrir en avril prochain. Le pôle sera ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu’à fin août, puis de 10h à 19h dès septembre. Le tarif est fixé à 11 euros pour les adultes et à 5 euros pour les enfants de 4 à 12 ans.

Après un déjeuner organisé à l’hôtel de ville de Tulle vers 12h45 avec les élus locaux et les acteurs du tourisme dans la région, la ministre doit visiter les Pans de Travassac à partir de 14h45.

Ce site unique en Europe propose de découvrir la tradition ardoisière et le travail de la pierre, remontant au 17e siècle. L’entrée coûte 10,5 euros pour les adultes, 6,80 euros pour les mineurs de 8 à 18 ans et elle est gratuite pour les enfants âgés de moins de 8 ans.

Nathalie Delattre doit terminer cette journée par l’inauguration du village vacances «Les Roches de Scoeux», situé à Chamberet, à 16h45.