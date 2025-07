Nouvelle-Calédonie : la population de l’archipel diminue pour la première fois depuis 1946

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population de l’archipel français de Nouvelle-Calédonie a reculé, selon les résultats du recensement 2025 présentés ce mardi par l'Institut de la statistique et des études économiques (Isee).

De nombreux facteurs explicatifs. L’Isee a présenté ce mardi 29 juillet les chiffres du recensement de la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois depuis 1946, l’archipel enregistre un recul démographique.

En effet, la Nouvelle-Calédonie a perdu 6.811 habitants par rapport aux 271.407 recensés en 2019. «C'est la première fois depuis 1946 que la population calédonienne baisse entre deux recensements», a tenu à souligner Jean-Philippe Grouthier, chef de mission recensement à l'Insee, venu en soutien de l’Isee.

Par ailleurs, le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, reste positif sur la période, à environ +11.000, mais il est en recul, tandis que le solde migratoire s'effondre, à -18.000.

«Ce que l'on observe entre 2019 et 2025 est la combinaison de nombreux facteurs : vieillissement, recul de la natalité, crise du Covid, événements de mai 2024. On ne peut pas aujourd'hui isoler précisément l'impact de chacun», a précisé Jean-Philippe Grouthier.

Pas d’exode en tribu

Selon l'Isee, la tendance migratoire à la baisse s'était amorcée avant les violences insurrectionnelles de mai 2024, qui ont plongé le territoire dans une crise profonde. «L'excédent migratoire des 25-40 ans a quasiment disparu entre 2014 et 2019. Déjà à l'époque, la Nouvelle-Calédonie avait perdu de son attractivité», a fait valoir le chef de mission.

Les baisses démographiques les plus importantes concernent Nouméa et son agglomération, d'après les chiffres présentés ce mardi.

Toutefois, «il n'y a pas, statistiquement, de retours massifs en tribu», a affirmé Jean-Philippe Grouthier, alors que certains responsables politiques ou coutumiers avancent l'hypothèse d'un exode des Kanak vers les tribus après 2024.

Les résultats du recensement seront juridiquement validés par décret en septembre et pris en compte à partir du 1er janvier 2026 pour les dotations aux communes et les élections municipales de mars.

La Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'un recensement exhaustif et non d'un sondage par échantillon, comme en métropole. Cette campagne, à la charge de l'Etat, a coûté entre 3 et 4 millions d'euros.