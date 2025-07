Scandale des airbags Takata : le gouvernement oblige les constructeurs à prêter des véhicules de remplacement

Dans l'affaire des airbags Takata, le gouvernement a annoncé, ce mardi, obliger les constructeurs à prêter des véhicules de remplacement aux clients immobilisés pendant plus de 15 jours. Au total, 1,7 million de voitures sont concernées en France par ces airbags défectueux.

Nouvelle décision dans l’affaire des airbags de l’entreprise Takata. Le ministère des Transports a annoncé, ce mardi, que les constructeurs automobiles seront dans l’obligation de proposer des «solutions de mobilité» à leurs clients s'ils se retrouvent immobilisés pendant plus de 15 jours, à cause de ces airbags. Plusieurs solutions sont possibles, comme le prêt d’un véhicule de remplacement.

Le ministère a ajouté que ces véhicules, visés par un «stop drive», devront être réparés en moyenne 15 jours après la prise de rendez-vous sous peine d’«astreintes élevées». Au total, 1,7 million de voitures sont concernées en France.

224 modèles concernés

Plusieurs dizaines d’accidents sont liés à l’explosion de ces airbags défectueux, dont au moins 11 décès. Dans un premier temps, le vieillissement de ces airbags conduit à leur dégradation et augmente le risque en cas d’accident, mais le dispositif peut aussi être défaillant à cause de l’humidité et de la chaleur.

Au total, 224 modèles différents sont concernés, de plusieurs marques dont Audi, BMW, Citroën, Daihatsu, DS, Ford, ou encore Honda...

Au mois de mai, l’association UFC-Que Choisir avait annoncé porter plainte contre plusieurs grands constructeurs automobiles, pour des manquements graves, entraînant la mise en danger délibérée des automobilistes.

De plus, le 16 avril dernier, une information judiciaire avait été ouverte pour «pratiques commerciales trompeuses, tromperie aggravée, non-information des acquéreurs d'un produit de sa non-conformité portant sur une qualité substantielle, mise en danger de la vie d'autrui», selon le parquet de Paris.